Названы самые востребованные навыки для рабочих профессий

Краткий пересказ от РИА ИИ Самыми востребованными навыками у рабочих в России стали владение инструментами и оборудованием.

Практические навыки работы с инструментами с начала 2026 года упоминались в вакансиях более 374 тысяч раз, что на 20% больше, чем годом ранее.

Работодатели также ценят личные качества соискателей: исполнительность, дисциплину, добросовестность, умение работать с людьми и неконфликтность.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самыми востребованными навыками у рабочих в России стали владение инструментами и оборудованием, а также базовые профессиональные и коммуникативные качества, следует из опроса работодателей hh.ru, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Топ десять наиболее востребованных навыков, которые прямо сейчас ценят российские работодатели у рабочих возглавляет отличное владение инструментами и оборудованием. Это важно для более половины (53%) опрошенных компаний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компании чаще всего обращают внимание на практические навыки работы с инструментами. С начала 2026 года такие компетенции упоминались в вакансиях более 374 тысяч раз, что на 20% больше, чем годом ранее.

Помимо технических умений, работодатели выделяли личные качества соискателей. Среди таких качеств были отмечены исполнительность, дисциплина и добросовестность. На них указали 27% работодателей.

Среди других ключевых навыков были выделены умение работать с людьми и неконфликтность (23%), ориентация на результат (21%) и способность самостоятельно выполнять задачи без постоянного контроля (20%).