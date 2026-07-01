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Названы самые востребованные навыки для рабочих профессий - РИА Новости, 01.07.2026
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08:22 01.07.2026 (обновлено: 09:54 01.07.2026)
Названы самые востребованные навыки для рабочих профессий

Самыми востребованными навыками у рабочих в России стали владение инструментами

© Сервис капитального ремонта "Сделано"Инструменты и средства защиты
Инструменты и средства защиты - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Сервис капитального ремонта "Сделано"
Инструменты и средства защиты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самыми востребованными навыками у рабочих в России стали владение инструментами и оборудованием.
  • Практические навыки работы с инструментами с начала 2026 года упоминались в вакансиях более 374 тысяч раз, что на 20% больше, чем годом ранее.
  • Работодатели также ценят личные качества соискателей: исполнительность, дисциплину, добросовестность, умение работать с людьми и неконфликтность.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самыми востребованными навыками у рабочих в России стали владение инструментами и оборудованием, а также базовые профессиональные и коммуникативные качества, следует из опроса работодателей hh.ru, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Топ десять наиболее востребованных навыков, которые прямо сейчас ценят российские работодатели у рабочих возглавляет отличное владение инструментами и оборудованием. Это важно для более половины (53%) опрошенных компаний", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что компании чаще всего обращают внимание на практические навыки работы с инструментами. С начала 2026 года такие компетенции упоминались в вакансиях более 374 тысяч раз, что на 20% больше, чем годом ранее.
Помимо технических умений, работодатели выделяли личные качества соискателей. Среди таких качеств были отмечены исполнительность, дисциплина и добросовестность. На них указали 27% работодателей.
Среди других ключевых навыков были выделены умение работать с людьми и неконфликтность (23%), ориентация на результат (21%) и способность самостоятельно выполнять задачи без постоянного контроля (20%).
Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди 208 российских работодателей со 2 по 24 июня 2026 года.
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