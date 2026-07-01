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МОК ответил на допуск российских фигуристов в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Фигурное катание
 
16:12 01.07.2026
МОК ответил на допуск российских фигуристов в нейтральном статусе

МОК: допуск фигуристов из России находится в компетенции международной федераций

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Международный олимпийский комитет (МОК), комментируя решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе, заявил РИА Новости, что этот вопрос остается за каждой международной спортивной федерацией.
Ранее ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе. Санкции против россиян и белорусов были введены ISU в 2022 году вскоре после начала СВО.
"Решение этого вопроса остается за каждой международной федерацией, как единственным органом, ответственным за проведение международных соревнований, за исключением Олимпийских игр", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК, отвечая на вопрос о том, соответствует ли решение ISU новым поправкам в Олимпийскую хартию, которые призывают к устранению политического давления.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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30 июня, 10:59
Сессия МОК 24 июня приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
 
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