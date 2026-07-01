МОК ответил на допуск российских фигуристов в нейтральном статусе

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Международный олимпийский комитет (МОК), комментируя решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе, заявил РИА Новости, что этот вопрос остается за каждой международной спортивной федерацией.

Ранее ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе. Санкции против россиян и белорусов были введены ISU в 2022 году вскоре после начала СВО.

"Решение этого вопроса остается за каждой международной федерацией, как единственным органом, ответственным за проведение международных соревнований, за исключением Олимпийских игр", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК, отвечая на вопрос о том, соответствует ли решение ISU новым поправкам в Олимпийскую хартию, которые призывают к устранению политического давления.