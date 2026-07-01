Российский хоккеист Михеев подписал контракт с "Тампой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Илья Михеев подписал четырехлетний контракт с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- Средняя годовая зарплата Михеева по новому контракту составит 3,85 миллиона долларов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" подписал контракт с российским нападающим Ильей Михеевым, сообщил в соцсети Х сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Отмечается, что 31-летний Михеев, в течение двух последних сезонов выступавший за "Чикаго Блэкхокс", заключил четырехлетнее соглашение с "молниями" со средней годовой зарплатой в размере 3,85 миллиона долларов.
Помимо "Чикаго", Михеев выступал в НХЛ за "Торонто" и "Ванкувер". Всего в лиге он набрал 201 очко (98 шайб и 103 передачи) в 427 играх регулярных чемпионатов.