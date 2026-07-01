Российский хоккеист Михеев подписал контракт с "Тампой"

Отмечается, что 31-летний Михеев, в течение двух последних сезонов выступавший за "Чикаго Блэкхокс", заключил четырехлетнее соглашение с "молниями" со средней годовой зарплатой в размере 3,85 миллиона долларов.

Помимо "Чикаго", Михеев выступал в НХЛ за "Торонто" и "Ванкувер". Всего в лиге он набрал 201 очко (98 шайб и 103 передачи) в 427 играх регулярных чемпионатов.