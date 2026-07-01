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Евгения Медведева представит ледовое шоу "Дискотека 90-х на льду" в Москве - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Фигурное катание
 
14:07 01.07.2026 (обновлено: 14:25 01.07.2026)
Евгения Медведева представит ледовое шоу "Дискотека 90-х на льду" в Москве

Медведева представит ледовое шоу "Дискотека 90-х на льду" 2 октября в Москве

© Фото : Социальные сети Евгении МедведевойЕвгения Медведева
Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Социальные сети Евгении Медведевой
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева представит новое ледовое шоу "Дискотека 90-х на льду" 2 октября на "ЦСКА Арене" в Москве.
  • Шоу продолжит традицию авторских проектов фигуристки, начатую в 2024 году.
  • Зрителей ждет более масштабное визуальное оформление с новыми световыми решениями, большим экраном с графикой и мультимедийными элементами.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева представит новое ледовое шоу "Дискотека 90-х на льду" 2 октября на "ЦСКА Арене" в Москве, сообщили РИА Новости организаторы.
"Второго октября 2026 года на "ЦСКА Арене" состоится новое ледовое шоу "Дискотека 90-х на льду". Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вновь соберет на одной площадке звезд фигурного катания, популярных артистов и тысячи зрителей, а главной темой вечера станут легендарные хиты 90-х", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что проект продолжит традицию, которую Медведева начала два года назад: в 2024 году фигуристка представила масштабное авторское шоу "Евгения Медведева. 25 лет", а в 2025 было представлено шоу в стиле нулевых.
"На этот раз мы погрузимся в эпоху девяностых - время культовых песен, которые знают и любят сразу несколько поколений. Мы снова построим танцпол на льду, пригласим звезд фигурного катания и культовых артистов 90-х, а зрители смогут стать частью большого праздника вместе с нами", - сказала Медведева, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что зрителей ждет более масштабное визуальное оформление: новые световые решения, большой экран с современной графикой и мультимедийные элементы, которые помогут объединить передовые технологии с эстетикой девяностых. Подробности и имена участников будут объявлены позднее.
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