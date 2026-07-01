Евгения Медведева представит ледовое шоу "Дискотека 90-х на льду" в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева представит новое ледовое шоу "Дискотека 90-х на льду" 2 октября на "ЦСКА Арене" в Москве.

Шоу продолжит традицию авторских проектов фигуристки, начатую в 2024 году.

Зрителей ждет более масштабное визуальное оформление с новыми световыми решениями, большим экраном с графикой и мультимедийными элементами.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева представит новое ледовое шоу "Дискотека 90-х на льду" 2 октября на "ЦСКА Арене" в Москве, сообщили РИА Новости организаторы.

"Второго октября 2026 года на "ЦСКА Арене" состоится новое ледовое шоу "Дискотека 90-х на льду". Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вновь соберет на одной площадке звезд фигурного катания, популярных артистов и тысячи зрителей, а главной темой вечера станут легендарные хиты 90-х", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект продолжит традицию, которую Медведева начала два года назад: в 2024 году фигуристка представила масштабное авторское шоу "Евгения Медведева. 25 лет", а в 2025 было представлено шоу в стиле нулевых.

"На этот раз мы погрузимся в эпоху девяностых - время культовых песен, которые знают и любят сразу несколько поколений. Мы снова построим танцпол на льду, пригласим звезд фигурного катания и культовых артистов 90-х, а зрители смогут стать частью большого праздника вместе с нами", - сказала Медведева, чьи слова приводятся в сообщении.