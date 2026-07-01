Медведев вышел в третий круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Медведев вышел в третий раунд Уимблдонского турнира.
- В матче второго круга Медведев победил Даниэля Мериду со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в третий раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче второго круга посеянный под восьмым номером Медведев нанес поражение испанцу Даниэлю Мериде со счетом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут.
Wimbledon ATP
01 июля 2026 • начало в 16:15
Завершен
1 : 36:33:65:72:6
В третьем раунде соперником 30-летнего россиянина станет победитель встречи Брэндон Накашима (США, 28-й номер посева) - Ян-Леннард Штруфф (Германия). В прошлом сезоне Медведев проиграл на старте Уимблдона, его на наилучшим достижением на турнире Большого шлема в Лондоне является выход в полуфинал (2023, 2024).
Результаты других матчей:
Игнасио Бусе (Перу, 31) - Дженсон Бруксби (США) - 2:6, 2:6, 3:6;
Томми Пол (США, 21) - Квон Сун Ву (Южная Корея) - 6:3, 7:6 (7:4), 6:2;
Лернер Тьен (США, 16) - Мартон Фучович (Венгрия) - 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (4:7), 3:6.
Синнер вышел в третий раунд Уимблдона
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