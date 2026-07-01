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Медузу-хищника из Амазонки впервые обнаружили в Астраханской области - РИА Новости, 01.07.2026
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16:11 01.07.2026
Медузу-хищника из Амазонки впервые обнаружили в Астраханской области

ИО РАН: медузу-хищника из Амазонки впервые обнаружили в Астраханской области

© Фото : Институт океанологии РАНМедуза-хищник из рек Амазонки обнаружена в акватории Астраханской области
Медуза-хищник из рек Амазонки обнаружена в акватории Астраханской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Институт океанологии РАН
Медуза-хищник из рек Амазонки обнаружена в акватории Астраханской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В акватории Астраханской области впервые обнаружена пресноводная медуза Craspedocusta sowerbii, которая входит в список 100 инвазивных видов России.
  • Медуза родом из рек Амазонки и активно расселяется по планете, ближайшая к Астраханской области точка обнаружения была зафиксирована летом 2023 года в Волгоградской области.
  • В Институте океанологии РАН рассматривают три пути попадания медузы в Каспийское море и предупреждают о возможном негативном влиянии на популяции осетровых и других ценных видов Каспия.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Медуза-хищник из рек Амазонки, входящая в список 100 инвазивных видов России, впервые обнаружена в акватории Астраханской области, сообщили в Институте океанологии РАН.
"Семнадцатого июня в лабораторию Каспийского филиала ИО РАН поступили живые экземпляры медуз, которых астраханцы обнаружили в акватории Приволжского Затона... Оказалось, это пресноводная медуза Craspedocusta sowerbii (Краспедокуста сауэрби)... Этот вид входит в печально известный список "100 опасных инвазивных видов России", - говорится в сообщении.
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Ученые объяснили, что родиной найденной медузы являются воды Амазонки, но сегодня она активно расселяется по планете.
"Ближайшая к Астраханской области точка обнаружения была зафиксирована летом 2023 года в Волгоградской области, в створе Волго-Донского канала", - отметили они.
В Институте океанологии рассматривают три пути попадания медузы в Каспийское море: естественный дрейф вниз по течению Волги, с балластными водами судов и миграцию через водоплавающих птиц , которые могут переносить покоящиеся стадии.
Они предупредили, что медуза-хищник активно питается зоопланктоном, что способно подорвать кормовую базу молоди планктоядных рыб - это может нанести удар по популяциям осетровых и других ценных видов Каспия.
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"Медуза выдерживает полное пересыхание водоема, превращаясь в покоящуюся стадию — подоцисту. При этом, по данным литературы, срок выживания подоцисты достигает 40 лет. То есть избавиться от нее раз и навсегда практически невозможно", - отметили ученые.
По их данным, Craspedocusta sowerbii уже отмечен в Московской, Тверской, Нижегородской, Иркутской областях, на Дону и в Башкортостане.
"Каспийский филиал ИО РАН начинает долгосрочный мониторинг. В будущем планируется: оценка численности популяции в Приволжском Затоне, изучение распространения по другим городским водоемам Астрахани и прогноз расселения по дельте Волги и влияния на нерестилища", - поделились в Институте океанологии РАН.
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Амазонка (река)Астраханская областьРоссияРоссийская академия наук
 
 
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