Медузу-хищника из Амазонки впервые обнаружили в Астраханской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В акватории Астраханской области впервые обнаружена пресноводная медуза Craspedocusta sowerbii, которая входит в список 100 инвазивных видов России.

Медуза родом из рек Амазонки и активно расселяется по планете, ближайшая к Астраханской области точка обнаружения была зафиксирована летом 2023 года в Волгоградской области.

В Институте океанологии РАН рассматривают три пути попадания медузы в Каспийское море и предупреждают о возможном негативном влиянии на популяции осетровых и других ценных видов Каспия.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Медуза-хищник из рек Амазонки, входящая в список 100 инвазивных видов России, впервые обнаружена в акватории Астраханской области, сообщили в Институте океанологии РАН.

"Семнадцатого июня в лабораторию Каспийского филиала ИО РАН поступили живые экземпляры медуз, которых астраханцы обнаружили в акватории Приволжского Затона... Оказалось, это пресноводная медуза Craspedocusta sowerbii (Краспедокуста сауэрби)... Этот вид входит в печально известный список "100 опасных инвазивных видов России", - говорится в сообщении.

Ученые объяснили, что родиной найденной медузы являются воды Амазонки , но сегодня она активно расселяется по планете.

"Ближайшая к Астраханской области точка обнаружения была зафиксирована летом 2023 года в Волгоградской области, в створе Волго-Донского канала", - отметили они.

В Институте океанологии рассматривают три пути попадания медузы в Каспийское море: естественный дрейф вниз по течению Волги, с балластными водами судов и миграцию через водоплавающих птиц , которые могут переносить покоящиеся стадии.

Они предупредили, что медуза-хищник активно питается зоопланктоном, что способно подорвать кормовую базу молоди планктоядных рыб - это может нанести удар по популяциям осетровых и других ценных видов Каспия.

"Медуза выдерживает полное пересыхание водоема, превращаясь в покоящуюся стадию — подоцисту. При этом, по данным литературы, срок выживания подоцисты достигает 40 лет. То есть избавиться от нее раз и навсегда практически невозможно", - отметили ученые.

По их данным, Craspedocusta sowerbii уже отмечен в Московской, Тверской, Нижегородской, Иркутской областях, на Дону и в Башкортостане.