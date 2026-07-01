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Мбаппе объяснил, почему не может побить рекорд Месси на ЧМ - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
08:41 01.07.2026 (обновлено: 08:59 01.07.2026)
Мбаппе объяснил, почему не может побить рекорд Месси на ЧМ

Мбаппе: я не думаю о рекорде по голам на ЧМ, пока на турнире играет Месси

© REUTERS / JAMES LANGКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / JAMES LANG
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе выразил сомнение в том, что сможет превзойти рекорд по голам на чемпионатах мира по футболу, пока на турнире выступает Лионель Месси.
  • Мбаппе оформил дубль в матче против сборной Швеции, в котором Франция победила со счетом 3:0, и с шестью голами делит первое место в списке бомбардиров мундиаля с Месси.
  • В 1/8 финала сборная Франции сыграет против команды Парагвая 4 июля в Филадельфии.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Капитан сборной Франции нападающий Килиан Мбаппе выразил сомнение в том, что он сможет превзойти рекорд по голам на чемпионатах мира по футболу, пока на турнире продолжает выступать аргентинец Лионель Месси.
В ночь на среду сборная Франции разгромила команду Швеции со счетом 3:0, Мбаппе оформил дубль. С шестью голами форвард делит первое место в списке бомбардиров мундиаля с Месси. При этом по ходу турнира восьмикратный обладатель "Золотого мяча" обновил рекорд по забитым мячам на чемпионатах мира, превзойдя достижение немца Мирослава Клозе. На счету аргентинца 19 мячей, у Мбаппе - 18. На вручении награды лучшему игроку матча француз поправил журналиста, который ошибочно сказал, что у него 17 голов, отметив, что забил на один больше.
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"Как я уже говорил, наша цель - пройти как можно дальше, добраться до финала и попытаться выиграть турнир. Мы идем шаг за шагом. Конечно, чем больше голов забиваешь, тем выше поднимаешься в списке бомбардиров, это очевидно. Но о рекорде я не думаю. Пока Месси на турнире, он наверняка забьет еще. Меня гораздо больше волнует, с кем нам предстоит сыграть дальше и насколько мы близки к нашей главной цели - выходу в финал", - сказал после матча Мбаппе, комментарий которого приводит As.
Также француз отметил высокий командный дух, отвечая на вопрос о своей успешной игре на турнире. По словам Мбаппе, команда сплочена вокруг главного тренера Дидье Дешама, который ранее пропустил матч группового этапа против Норвегии (4:1) из-за смерти матери.
«
"Спасибо. Но дело не только во мне. Вся команда сплотилась вокруг Дидье Дешама, и это самое главное. Есть вещи важнее чемпионата мира, важнее самого футбола. Единство - в ДНК этой сборной, мы всегда держимся друг за друга. Мы все поддерживаем тренера, что бы ни произошло. Все на его стороне, и мы бы хотели, чтобы он почувствовал, что он не один", - добавил нападающий.
В 1/8 финала сборная Франции сыграет против команды Парагвая. Встреча состоится 4 июля в Филадельфии.
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