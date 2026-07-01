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Мбаппе стал рекордсменом по голам в плей-офф чемпионатов мира - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
01:17 01.07.2026
Мбаппе стал рекордсменом по голам в плей-офф чемпионатов мира

Мбаппе побил рекорд по голам в плей-офф чемпионатов мира

© Соцсети ФИФАКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обновил рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству голов в плей-офф, забив свой девятый гол в матчах навылет.
  • Мбаппе опередил Мирослава Клозе по общему числу голов на мировых первенствах, забив 17 мячей, и уступает теперь только Лионелю Месси (19).
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обновил рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству голов в плей-офф, сообщает статистический портал Opta в соцсети Х.
В ночь на среду Мбаппе открыл счет в матче 1/16 финала первенства в США, Канаде и Мексике против сборной Швеции. После первого тайма счет 1:0.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Франция
3 : 0
Швеция
45‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
53‎’‎ • Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
74‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Этот гол стал девятым для лучшего бомбардира в истории сборной Франции в матчах навылет. По этому показателю форвард мадридского "Реала" обошел бразильцев Леонидаса и Роналдо (по 8).
Также Мбаппе опередил бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе по общему числу голов на мировых первенствах. На счету форварда теперь 17 забитых мячей. Француз теперь уступает только нападающему команды Аргентины Лионелю Месси (19).
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ФутболСпортФранцияСШАКанадаМирослав КлозеКилиан МбаппеЛионель МессиРеал Мадрид
 
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