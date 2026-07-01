Мбаппе стал рекордсменом по голам в плей-офф чемпионатов мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обновил рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству голов в плей-офф, забив свой девятый гол в матчах навылет.

Мбаппе опередил Мирослава Клозе по общему числу голов на мировых первенствах, забив 17 мячей, и уступает теперь только Лионелю Месси (19).

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обновил рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству голов в плей-офф, сообщает статистический портал Opta в соцсети Х.

В ночь на среду Мбаппе открыл счет в матче 1/16 финала первенства в США, Канаде и Мексике против сборной Швеции. После первого тайма счет 1:0.

Этот гол стал девятым для лучшего бомбардира в истории сборной Франции в матчах навылет. По этому показателю форвард мадридского "Реала" обошел бразильцев Леонидаса и Роналдо (по 8).