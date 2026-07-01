Мбаппе стал рекордсменом по голам в плей-офф чемпионатов мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обновил рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству голов в плей-офф, забив свой девятый гол в матчах навылет.
- Мбаппе опередил Мирослава Клозе по общему числу голов на мировых первенствах, забив 17 мячей, и уступает теперь только Лионелю Месси (19).
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обновил рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству голов в плей-офф, сообщает статистический портал Opta в соцсети Х.
В ночь на среду Мбаппе открыл счет в матче 1/16 финала первенства в США, Канаде и Мексике против сборной Швеции. После первого тайма счет 1:0.
01 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
45’ • Килиан Мбаппе
53’ • Брэдли Барколя
74’ • Килиан Мбаппе
Этот гол стал девятым для лучшего бомбардира в истории сборной Франции в матчах навылет. По этому показателю форвард мадридского "Реала" обошел бразильцев Леонидаса и Роналдо (по 8).
Также Мбаппе опередил бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе по общему числу голов на мировых первенствах. На счету форварда теперь 17 забитых мячей. Француз теперь уступает только нападающему команды Аргентины Лионелю Месси (19).