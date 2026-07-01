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Матвиенко призвала молодежь не быть "пофигистами" - РИА Новости, 01.07.2026
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18:27 01.07.2026 (обновлено: 18:43 01.07.2026)
Матвиенко призвала молодежь не быть "пофигистами"

Матвиенко пожелала молодежи не быть пофигистами, самим строить свою жизнь

© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииСпикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече со школьниками, участниками проекта "Поезд Памяти"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече со школьниками, участниками проекта Поезд Памяти - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече со школьниками, участниками проекта "Поезд Памяти"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко встретилась с участниками проекта "Поезд Памяти".
  • Один из школьников спросил Матвиенко, что нужно, чтобы быть успешным.
  • Спикер Совфеда призвала молодежь не быть равнодушными и самостоятельно строить свою жизнь.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала молодежи не быть "пофигистами", самим строить свою жизнь.
В ходе встречи политика с участниками проекта "Поезд Памяти" один из школьников спросил Матвиенко, что нужно, чтобы быть успешным.
"Повторюсь - учитесь, развивайтесь, трудитесь... Если вы хотите, чтобы и ваши дети, и ваши внуки, и ваша страна были счастливы, развивались, нужно понимать, что это зависит от каждого гражданина, и тем более от молодого человека, что каждый из вас, и молодежное сообщество, вы можете повлиять", - сказала парламентарий.
Матвиенко пожелала ребятам не быть равнодушными. "Не будьте, как в молодежной среде говорят, пофигистами. И не ждите, что кто-то за вас это сделает", - добавила она.
"Это должно у вас быть на генном уровне, что от меня много зависит. Я могу, я это сделаю, я это решу. Воспитывайте в себе эти черты", - сказала спикер СФ.
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