Матвиенко призвала молодежь не быть "пофигистами"

Краткий пересказ от РИА ИИ Валентина Матвиенко встретилась с участниками проекта "Поезд Памяти".

Один из школьников спросил Матвиенко, что нужно, чтобы быть успешным.

Спикер Совфеда призвала молодежь не быть равнодушными и самостоятельно строить свою жизнь.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала молодежи не быть "пофигистами", самим строить свою жизнь.

В ходе встречи политика с участниками проекта "Поезд Памяти" один из школьников спросил Матвиенко , что нужно, чтобы быть успешным.

"Повторюсь - учитесь, развивайтесь, трудитесь... Если вы хотите, чтобы и ваши дети, и ваши внуки, и ваша страна были счастливы, развивались, нужно понимать, что это зависит от каждого гражданина, и тем более от молодого человека, что каждый из вас, и молодежное сообщество, вы можете повлиять", - сказала парламентарий.

Матвиенко пожелала ребятам не быть равнодушными. "Не будьте, как в молодежной среде говорят, пофигистами. И не ждите, что кто-то за вас это сделает", - добавила она.