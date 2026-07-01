Матвиенко назвала участие в проекте "Поезд Памяти" прививкой от неонацизма

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что участие в проекте "Поезд Памяти" стало для школьников прививкой от неонацизма.

Она отметила, что проект будет продолжен.

Спикер Совфеда подчеркнула роль Музея Победы на Поклонной горе в сохранении правды о войне.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Для ребят, которые стали пассажирами "Поезда Памяти", участие в проекте стало прививкой от неонацизма, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что те чувства, те эмоции, которые вы получили, не только останутся в памяти, но я считаю... (это - ред.) прививка от неонацизма, который получает развитие сейчас не только на Украине , но и в целом ряде стран Европы", - сказала политик на встрече со школьниками, участниками проекта "Поезд Памяти".

По словам спикера СФ, ребята уже никогда не станут "манкуртами, не помнящими родства".

"Вы никогда не позволите очернять историю, вы никогда не позволите снижать роль советского народа, народов каждой из наших стран. Именно они победили фашизм и нацизм, освободили не только мир, но и Европу от фашизма и нацизма. И, конечно, мы знаем, что все ребята, которые прошли как участники этого проекта, они до сих пор дружат, переписываются, они не теряют друг друга. И, наверное, это самое главное", - сказала политик.

Говоря о "Поезде Памяти", Матвиенко отметила, что это большой, хороший проект, который будет обязательно продолжен.

"Надеюсь, что и вы будете подключаться и впредь к организации этого проекта. Не оставите свой интерес к истории. Будете продолжать изучать ее, историю своей семьи, писать сочинения, писать стихи и то, что для вас будет ценно и интересно", - добавила спикер СФ.

Парламентарий также подчеркнула роль Музея Победы на Поклонной горе, где проходила встреча со школьниками, в сохранении правды о войне.