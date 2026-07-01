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Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках - РИА Новости, 01.07.2026
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16:53 01.07.2026
Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках

Матвиенко предложила мораторий на №44-ФЗ о госзакупках

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвиенко предложила ввести мораторий на федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок (№44-ФЗ).
  • Она предложила поручить Журавлеву обратиться в правительство с предложением ввести мораторий на период до завершения специальной военной операции.
  • Мораторий, по мнению Матвиенко, должен дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства различных объектов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок (№44-ФЗ), чтобы регионы могли более оперативно осваивать бюджетные средства.
"Я бы предложила, с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем.. Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства", - сказала политик на пленарном заседании палаты.
Матвиенко предложила поручить вице-спикеру СФ Николаю Журавлеву обратиться в правительство с предложением ввести соответствующий мораторий на период до завершения специальной военной операции и "дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов".
"Это, конечно, не отменяет контроля... чтобы за руку, что называется, хватать недобросовестных", - отметила она.
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