Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках

Краткий пересказ от РИА ИИ Матвиенко предложила ввести мораторий на федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок (№44-ФЗ).

Она предложила поручить Журавлеву обратиться в правительство с предложением ввести мораторий на период до завершения специальной военной операции.

Мораторий, по мнению Матвиенко, должен дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства различных объектов.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок (№44-ФЗ), чтобы регионы могли более оперативно осваивать бюджетные средства.

"Я бы предложила, с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем.. Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства", - сказала политик на пленарном заседании палаты.

Матвиенко предложила поручить вице-спикеру СФ Николаю Журавлеву обратиться в правительство с предложением ввести соответствующий мораторий на период до завершения специальной военной операции и "дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов".