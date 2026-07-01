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Ситуация с топливом в России будет исправлена, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.07.2026
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11:39 01.07.2026
Ситуация с топливом в России будет исправлена, заявила Матвиенко

Матвиенко: ситуация с топливом в России будет исправлена

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом в России будет исправлена.
  • Она подчеркнула, что рабочая группа правительства ежедневно принимает решения для исправления ситуации с топливом, но отметила, что для этого нужно время.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ситуация с топливом в России будет исправлена, все необходимые решения принимаются, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе пленарного заседания Совфеда в среду сенатор Виктор Кресс поднял вопрос об обеспечении топливом агропромышленного комплекса. Отдельно парламентарий также упомянул, что существуют компании, которые завышают цену на топливо.
"Уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются", - сказала Матвиенко.
Председатель Совфеда подчеркнула, что рабочая группа правительства в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить ситуацию с топливом. Она также добавила, что для этого нужно время.
"Меры принимаются, не буду их детально сейчас раскрывать. Мы выйдем из этой сложной ситуации, которую нам создает понятно кто, и специально создает. Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение", - констатировала политик.
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