Ситуация с топливом в России будет исправлена, заявила Матвиенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с топливом в России будет исправлена.

Она подчеркнула, что рабочая группа правительства ежедневно принимает решения для исправления ситуации с топливом, но отметила, что для этого нужно время.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ситуация с топливом в России будет исправлена, все необходимые решения принимаются, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе пленарного заседания Совфеда в среду сенатор Виктор Кресс поднял вопрос об обеспечении топливом агропромышленного комплекса. Отдельно парламентарий также упомянул, что существуют компании, которые завышают цену на топливо.

"Уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются", - сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула, что рабочая группа правительства в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить ситуацию с топливом. Она также добавила, что для этого нужно время.