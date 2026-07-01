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Мать ребенка, которого покусали в саду в Дагестане, не получила извинений - РИА Новости, 01.07.2026
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22:09 01.07.2026
Мать ребенка, которого покусали в саду в Дагестане, не получила извинений

Мать ребенка, которого покусали в детсаду в Дагестане, не получила извинений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дербент
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В частном детском саду в селе Петраковское Хасавюртовского района годовалый малыш получил укусы в области спины и локтевого сустава.
  • Мать ребенка заявила, что руководство учреждения проявило агрессию к ней.
  • Она добавила, что ей не принесли извинений и нормально не объяснили произошедшее.
МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Мать ребенка, которого покусали в частном детскому саду в Дагестане, рассказала РИА Новости, что руководство учреждения проявило агрессию к ней, не принесло извинений и нормально не объяснило произошедшее.
Во вторник в следственном управлении СК России по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг в частном детсаду в селе Петраковское Хасавюртовского района. По версии следствия, 25 июня годовалый малыш, находясь под присмотром работников учреждения, получил укусы в области спины и локтевого сустава.
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"Когда я попыталась получить объяснения у руководства детского сада, вместо извинений столкнулась с криками и агрессивным поведением. Руководство не только не принесло извинений, но и отказалось нормально объяснить произошедшее. Сказали, что уволят воспитателя и няню – не уволили", – рассказала мать.
По ее словам, претензии к детсаду у родителей были и ранее, но они "молча забирали детей", а после этой истерии "многие высказались".
Мать рассказывала РИА Новости, что ребенка искусала девочка с его группы. При этом сотрудники детсада, по ее словам, не сообщили о произошедшем, и травмы она обнаружила уже дома.
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