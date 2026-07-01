Мать ребенка, которого покусали в саду в Дагестане, не получила извинений

Краткий пересказ от РИА ИИ В частном детском саду в селе Петраковское Хасавюртовского района годовалый малыш получил укусы в области спины и локтевого сустава.

Мать ребенка заявила, что руководство учреждения проявило агрессию к ней.

Она добавила, что ей не принесли извинений и нормально не объяснили произошедшее.

МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Мать ребенка, которого покусали в частном детскому саду в Дагестане, рассказала РИА Новости, что руководство учреждения проявило агрессию к ней, не принесло извинений и нормально не объяснило произошедшее.

Во вторник в следственном управлении СК России по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг в частном детсаду в селе Петраковское Хасавюртовского района. По версии следствия, 25 июня годовалый малыш, находясь под присмотром работников учреждения, получил укусы в области спины и локтевого сустава.

"Когда я попыталась получить объяснения у руководства детского сада, вместо извинений столкнулась с криками и агрессивным поведением. Руководство не только не принесло извинений, но и отказалось нормально объяснить произошедшее. Сказали, что уволят воспитателя и няню – не уволили", – рассказала мать.

По ее словам, претензии к детсаду у родителей были и ранее, но они "молча забирали детей", а после этой истерии "многие высказались".