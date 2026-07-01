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Игрок ЦСКА Ди Лусиано получил травму матче с "Шинником" - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
15:17 01.07.2026 (обновлено: 15:24 01.07.2026)
Игрок ЦСКА Ди Лусиано получил травму матче с "Шинником"

Футболист ЦСКА Ди Лусиано выбыл из строя на месяц из-за травмы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболисты ЦСКА
Футболисты ЦСКА - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинский защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано получил повреждение мышцы задней группы бедра в товарищеском матче против ярославского "Шинника".
  • Ориентировочный срок лечения Ди Лусиано — 4–5 недель.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Аргентинский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Рамиро Ди Лусиано повредил мышцу задней группы бедра в товарищеском матче против ярославского "Шинника", сообщается в Telegram-канале армейцев.
ЦСКА во вторник в Новогорске сыграл вничью с "Шинником" со счетом 1:1. Ди Лусиано вышел в стартовом составе, но был заменен на 21-й минуте.
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"Рамиро Ди Лусиано вчера в игре с "Шинником" получил повреждение одной из мышц задней группы бедра. Ориентировочный срок лечения - 4-5 недель", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что замененный в первом тайме из-за ушиба коленного сустава Данила Козлов должен вернуться в общую группу в ближайшие дни.
Ди Лусиано 22 года, он выступает за ЦСКА с августа 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провел за три матча в составе "красно-синих".
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ФутболСпортПФК ЦСКАШинникРамиро Ди ЛусианоДанила Козлов
 
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