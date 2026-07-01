Игрок ЦСКА Ди Лусиано получил травму матче с "Шинником"

Краткий пересказ от РИА ИИ Аргентинский защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано получил повреждение мышцы задней группы бедра в товарищеском матче против ярославского "Шинника".

Ориентировочный срок лечения Ди Лусиано — 4–5 недель.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Аргентинский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Рамиро Ди Лусиано повредил мышцу задней группы бедра в товарищеском матче против ярославского "Шинника", сообщается в Аргентинский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Рамиро Ди Лусиано повредил мышцу задней группы бедра в товарищеском матче против ярославского "Шинника", сообщается в Telegram-канале армейцев.

ЦСКА во вторник в Новогорске сыграл вничью с " Шинником " со счетом 1:1. Ди Лусиано вышел в стартовом составе, но был заменен на 21-й минуте.

"Рамиро Ди Лусиано вчера в игре с "Шинником" получил повреждение одной из мышц задней группы бедра. Ориентировочный срок лечения - 4-5 недель", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что замененный в первом тайме из-за ушиба коленного сустава Данила Козлов должен вернуться в общую группу в ближайшие дни.