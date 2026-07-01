Лукаку остался в запасе сборной Бельгии на матч плей-офф ЧМ с сенегальцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ромелу Лукаку начнет матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Сенегала на скамейке запасных.
- В стартовом составе сборной Бельгии на матч против Сенегала выйдут Тибо Куртуа, Артюр Теат, Брэндон Мехеле и другие футболисты.
- Матч 1/16 финала между Бельгией и Сенегалом пройдет в Сиэтле и начнется в 23:00 мск.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку начнет на скамейке запасных матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии на текущем первенстве попал в стартовый состав на один матч - игру второго тура группового этапа против команды Ирана (0:0). Свой единственный гол на нынешнем турнире он забил в матче третьего тура против новозеландцев (5:1), выйдя на замену.
Состав сборной Бельгии выглядит следующим образом: Тибо Куртуа (вратарь), Артюр Теат, Брэндон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Тимоти Кастань, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс (капитан), Ханс Ванакен, Леандро Троссард, Жереми Доку, Шарль Де Кетеларе.
В состав сборной Сенегала вошли Мори Диав (вратарь), Исмаил Якобс, Крепен Диатта, Мусса Ниакате, Идрисса Гейе (капитан), Пате Сисс, Хабиб Диарра, Пап Гейе, Садио Мане, Илиман Ндиай, Исмаила Сарр.
Матч 1/16 финала Бельгия - Сенегал пройдет в Сиэтле, начало - 23:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.