Лукаку остался в запасе сборной Бельгии на матч плей-офф ЧМ с сенегальцами

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку начнет на скамейке запасных матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии на текущем первенстве попал в стартовый состав на один матч - игру второго тура группового этапа против команды Ирана (0:0). Свой единственный гол на нынешнем турнире он забил в матче третьего тура против новозеландцев (5:1), выйдя на замену.