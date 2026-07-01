Фьоре перешел в "Локомотив"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадский нападающий Джованни Фьоре перешел в ярославский «Локомотив».
- Контракт с Фьоре рассчитан на два сезона.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Канадский нападающий Джованни Фьоре перешел в ярославский "Локомотив", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с Фьоре рассчитан на два сезона.
Фьоре 29 лет, ранее форвард выступал за владивостокский "Адмирал" и омский "Авангард", который он покинул летом в связи с истечением срока контракта. На счету канадца 217 матчей в КХЛ, в которых он набрал 95 очков (42 гола + 53 передачи). Также Фьоре провел один матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Анахайм Дакс" в регулярном чемпионате сезона-2017/18.