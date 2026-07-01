В ЛНР четыре человека пострадали при атаках ВСУ на автомобили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Луганской Народной Республике четыре человека ранены в результате атак украинских БПЛА на гражданские автомобили.
- Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия атак.
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Четыре человека ранены в Луганской Народной Республике в результате атак украинских БПЛА гражданских автомобилей, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"В Северодонецке утром враг атаковал гражданский легковой автомобиль. Ранения получили водитель и пассажир, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Пасечник.
Он уточнил, что во вторник вечером и ночью ВСУ ударили по грузовому и двум легковым гражданским автомобилям в Первомайске, были ранены два человека – водители.
"Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак", - уточнил Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18