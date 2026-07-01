В ЛНР два человека пострадали при атаке ВСУ на Меловое

ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Два человека ранены, повреждено 10 жилых домов после атаки ВСУ по Меловому в Луганской Народной Республике, сообщает глава региона Леонид Пасечник.

Глава региона уточнил, что повреждено порядка 10 домов в Меловом и несколько домов в соседнем селе Великоцке.