В ЛНР два человека пострадали при атаке ВСУ на Меловое

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два человека получили легкие ранения после атаки ВСУ по Меловскому муниципальному округу.
- Повреждено порядка 10 домов в Меловом и несколько домов в соседнем селе Великоцке.
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Два человека ранены, повреждено 10 жилых домов после атаки ВСУ по Меловому в Луганской Народной Республике, сообщает глава региона Леонид Пасечник.
Глава региона уточнил, что повреждено порядка 10 домов в Меловом и несколько домов в соседнем селе Великоцке.
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