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В ЛНР два человека пострадали при атаке ВСУ на Меловое - РИА Новости, 01.07.2026
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20:50 01.07.2026
В ЛНР два человека пострадали при атаке ВСУ на Меловое

В ЛНР два человека получили легкие ранения при атаке ВСУ на Меловое

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека получили легкие ранения после атаки ВСУ по Меловскому муниципальному округу.
  • Повреждено порядка 10 домов в Меловом и несколько домов в соседнем селе Великоцке.
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Два человека ранены, повреждено 10 жилых домов после атаки ВСУ по Меловому в Луганской Народной Республике, сообщает глава региона Леонид Пасечник.
"Украинские БПЛА впервые ударили по Меловскому муниципальному округу. Циничный удар ранним утром был нанесен по жилым домам и спящим людям. К счастью, обошлось без жертв. Легкие ранения получили два человека, им оказана медицинская помощь", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что повреждено порядка 10 домов в Меловом и несколько домов в соседнем селе Великоцке.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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