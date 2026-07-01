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Пранкеры узнали позицию Литвы по инциденту с украинскими дронами - РИА Новости, 01.07.2026
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11:21 01.07.2026
Пранкеры узнали позицию Литвы по инциденту с украинскими дронами

Вован и Лексус узнали позицию Литвы по инциденту с украинскими дронами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПранкеры Лексус и Вован
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пранкеры Лексус и Вован. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Литве есть обеспокоенность из-за недавних инцидентов с украинскими БПЛА.
  • Вильнюс старается избегать критики Киева, опасаясь провокаций со стороны России.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Литве есть определенная обеспокоенность из-за недавних инцидентов с украинскими БПЛА, но Вильнюс старается избегать критики Киева, заявил советник по нацбезопасности президента Литвы Дейвидас Матуленис в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) представились секретарем совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.
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"Мы очень поддерживаем все действия против законных целей в России. Но в Литве есть определенная обеспокоенность по поводу этих недавних вторжений украинских беспилотников. Мы стараемся избегать любой критики (Киева - ред.). Мы пытаемся объяснить, что русские могут использовать это для дополнительных провокаций против нас", - заявил Матуленис.
Также в той беседе он отметил важность привлечения помощь украинских экспертов, которые "помогли бы избежать вторжений беспилотников". "Мы все еще испытываем проблемы, мы пытаемся закупить несколько низковысотных радаров, но закупка все еще не завершена", - добавил он.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Прибалтики. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. В начале июня латвийские вооруженные силы сообщили, что истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии.
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