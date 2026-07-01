Пранкеры узнали позицию Литвы по инциденту с украинскими дронами

Краткий пересказ от РИА ИИ В Литве есть обеспокоенность из-за недавних инцидентов с украинскими БПЛА.

Вильнюс старается избегать критики Киева, опасаясь провокаций со стороны России.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В Литве есть определенная обеспокоенность из-за недавних инцидентов с украинскими БПЛА, но Вильнюс старается избегать критики Киева, заявил советник по нацбезопасности президента Литвы Дейвидас Матуленис в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

"Мы очень поддерживаем все действия против законных целей в России. Но в Литве есть определенная обеспокоенность по поводу этих недавних вторжений украинских беспилотников. Мы стараемся избегать любой критики (Киева - ред.). Мы пытаемся объяснить, что русские могут использовать это для дополнительных провокаций против нас", - заявил Матуленис.

Также в той беседе он отметил важность привлечения помощь украинских экспертов, которые "помогли бы избежать вторжений беспилотников". "Мы все еще испытываем проблемы, мы пытаемся закупить несколько низковысотных радаров, но закупка все еще не завершена", - добавил он.