Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области возбудили дело после инцидента со школьницей - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 01.07.2026 (обновлено: 23:46 01.07.2026)
В Ленинградской области возбудили дело после инцидента со школьницей

В Ленобласти возбудили дело о халатности после инцидента со школьницей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области возбудили уголовное дело о халатности после сообщений о противоправных действиях в отношении школьницы.
  • Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по информации о противоправных действиях группой подростков в отношении несовершеннолетней.
  • Установлено, что 29 июня в Тосно учащийся одной из средних образовательных школ совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия в присутствии своих сверстников.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Ленинградской области после сообщений о противоправных действиях в отношении школьницы, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее в среду сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по информации о противоправных действиях группой подростков в отношении несовершеннолетней в Ленобласти. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, подростки в Ленобласти якобы облили девочку подсолнечным маслом.
"В ходе следствия установлено, что 29 июня в дневное время под автомобильным путепроводом на проспекте Ленина города Тосно учащийся одной средних образовательных школ города Тосно в присутствии своих сверстников совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия, сопровождая их грубыми выражениями", - говорится в сообщении.
По этому факту следственными органами была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье "халатность".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Госдуме предложили создать федеральное агентство по борьбе с буллингом
17 февраля, 16:32
 
ПроисшествияРоссияТосноЛенинградская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала