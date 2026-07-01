В Ленинградской области возбудили дело после инцидента со школьницей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинградской области возбудили уголовное дело о халатности после сообщений о противоправных действиях в отношении школьницы.

Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по информации о противоправных действиях группой подростков в отношении несовершеннолетней.

Установлено, что 29 июня в Тосно учащийся одной из средних образовательных школ совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия в присутствии своих сверстников.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Ленинградской области после сообщений о противоправных действиях в отношении школьницы, сообщает региональное СУСК РФ.

Ранее в среду сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по информации о противоправных действиях группой подростков в отношении несовершеннолетней в Ленобласти. По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, подростки в Ленобласти якобы облили девочку подсолнечным маслом.

"В ходе следствия установлено, что 29 июня в дневное время под автомобильным путепроводом на проспекте Ленина города Тосно учащийся одной средних образовательных школ города Тосно в присутствии своих сверстников совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия, сопровождая их грубыми выражениями", - говорится в сообщении.

По этому факту следственными органами была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье "халатность".