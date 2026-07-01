Кузьменко подписал контракт с "Питтсбургом"

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один сезон. Зарплата россиянина составит 5 млн долларов.

Кузьменко является воспитанником ЦСКА, также выступал за петербургский СКА. В НХЛ он также представлял "Ванкувер Кэнакс", "Калгари Флэймз" и "Филадельфию Флайерз", суммарно отыграв в регулярных чемпионатах лиги 271 матч и заработав 182 очка (85 голов + 97 передач).