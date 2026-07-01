Кузьменко подписал контракт с "Питтсбургом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Андрей Кузьменко перешел в «Питтсбург Пингвинз».
- Соглашение с игроком рассчитано на один сезон, его зарплата составит 5 млн долларов.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российский нападающий Андрей Кузьменко перешел в "Питтсбург Пингвинз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один сезон. Зарплата россиянина составит 5 млн долларов.
Прошедший сезон Кузьменко провел в "Лос-Анджелес Кингз", за который набрал 25 очков (13 шайб + 12 результативных передач) в 52 матчах.
Кузьменко является воспитанником ЦСКА, также выступал за петербургский СКА. В НХЛ он также представлял "Ванкувер Кэнакс", "Калгари Флэймз" и "Филадельфию Флайерз", суммарно отыграв в регулярных чемпионатах лиги 271 матч и заработав 182 очка (85 голов + 97 передач).
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