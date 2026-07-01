Краткий пересказ от РИА ИИ
- Умер начальник команды сборной России по футболу Сергей Куличенко.
- Ему было 48 лет.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Начальник команды сборной России по футболу Сергей Куличенко умер в возрасте 48 лет, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
"Ушел из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенко. Соболезнуем его родным и близким. Светлая память", - говорится в сообщении.
Он пришел в Российский футбольный союз (РФС) в 2005 году и работал администратором сборных команд. Позднее Куличенко стал старшим администратором, в 2021 году был назначен начальником команды мужской сборной России.
В качестве футболиста Куличенко представлял ЦСКА, самарские "Крылья Советов", московское "Торпедо-ЗИЛ" воронежский "Факел", а также эстонскую "Лантану" и бельгийский "Мехелен".