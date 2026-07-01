"Крылья Советов" уступили клубу Второй лиги "Соколу" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самарские "Крылья Советов" проиграли саратовскому "Соколу" в товарищеском матче со счетом 3:2.
- "Сокол" занял предпоследнее место в таблице Первой лиги и вылетел во Вторую лигу.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" проиграли саратовскому "Соколу" в товарищеском матче.
По итогам сезона "Сокол" с 26 очками занял предпоследнее, 17-е место в таблице Первой лиги и вылетел во Вторую лигу.
В следующем товарищеском матче "Крылья Советов" 4 июля сыграют с московским "Спартаком".