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"Крылья Советов" уступили клубу Второй лиги "Соколу" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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13:20 01.07.2026 (обновлено: 13:25 01.07.2026)
"Крылья Советов" уступили клубу Второй лиги "Соколу" в товарищеском матче

"Крылья Советов" проиграли вылетевшему во Вторую лигу саратовскому "Соколу"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самарские "Крылья Советов" проиграли саратовскому "Соколу" в товарищеском матче со счетом 3:2.
  • "Сокол" занял предпоследнее место в таблице Первой лиги и вылетел во Вторую лигу.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" проиграли саратовскому "Соколу" в товарищеском матче.
Встреча в Самаре завершилась победой "Сокола" со счетом 3:2. В составе саратовского клуба голы забили Артем Малахов (22-я минута), Иван Шиленок (60) и Владислав Руденко (87). У "Крыльев Советов" отличились Алоис Ороз (14) и Джеффри Чинеду (67).
По итогам сезона "Сокол" с 26 очками занял предпоследнее, 17-е место в таблице Первой лиги и вылетел во Вторую лигу.
В следующем товарищеском матче "Крылья Советов" 4 июля сыграют с московским "Спартаком".
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