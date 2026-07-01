Виктор Са покинул "Краснодар"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразильский полузащитник Виктор Са покидает "Краснодар".
- У Виктора Са истек контракт с клубом.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" объявил в своем Telegram-канале об уходе бразильского полузащитника Виктора Са.
Ранее об уходе 32-летнего Са РИА Новости сообщил руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин.
"У бразильца истек контракт с клубом. Благодарим Виктора Са за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Са перешел в "Краснодар" зимой 2024 года. В составе "быков" бразилец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 мячей. В сезоне-2024/25 вингер помог команде впервые в истории выиграть чемпионат России.