Виктор Са покинул "Краснодар"

"У бразильца истек контракт с клубом. Благодарим Виктора Са за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Са перешел в "Краснодар" зимой 2024 года. В составе "быков" бразилец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 мячей. В сезоне-2024/25 вингер помог команде впервые в истории выиграть чемпионат России.