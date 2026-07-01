Кириченко покинул пост главного тренера "Текстильщика"

Кириченко 49 лет. В ходе тренерской карьеры он входил в штаб Курбана Бердыева в "Ростове", где исполнял обязанности главного тренера, в "Сочи", казахстанском "Кайрате", иранском "Тракторе", а также работал в "Уфе", где был и главным тренером, и членом тренерского штаба.

В период игровой карьеры он становился чемпионом России, обладателем Кубка, Суперкубка России и Кубка УЕФА вместе с московским ЦСКА, в составе которого дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Также на его счету 12 матчей и 4 гола за сборную России. До 2024 года ему принадлежал рекорд по самому быстрому голу в истории чемпионатов Европы, установленный в 2004 году.