Кириченко покинул пост главного тренера "Текстильщика"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера ивановского "Текстильщика".
- Кириченко возглавлял "Текстильщик" с апреля 2024 года и в минувшем сезоне вывел команду на второе место в дивизионе "А" золотой группы Второй лиги.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дмитрий Кириченко оставил должность главного тренера ивановского "Текстильщика", сообщается в Telegram-канале клуба.
Кириченко возглавлял "Текстильщик" с апреля 2024 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла второе место в дивизионе "А" золотой группы Второй лиги и спустя четыре года вернулась в Первую лигу.
Кириченко 49 лет. В ходе тренерской карьеры он входил в штаб Курбана Бердыева в "Ростове", где исполнял обязанности главного тренера, в "Сочи", казахстанском "Кайрате", иранском "Тракторе", а также работал в "Уфе", где был и главным тренером, и членом тренерского штаба.
В период игровой карьеры он становился чемпионом России, обладателем Кубка, Суперкубка России и Кубка УЕФА вместе с московским ЦСКА, в составе которого дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Также на его счету 12 матчей и 4 гола за сборную России. До 2024 года ему принадлежал рекорд по самому быстрому голу в истории чемпионатов Европы, установленный в 2004 году.