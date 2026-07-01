Рейтинг@Mail.ru
Кириченко покинул пост главного тренера "Текстильщика" - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:44 01.07.2026 (обновлено: 13:18 01.07.2026)
Кириченко покинул пост главного тренера "Текстильщика"

Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера ивановского "Текстильщика"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДмитрий Кириченко
Дмитрий Кириченко - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Дмитрий Кириченко. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера ивановского "Текстильщика".
  • Кириченко возглавлял "Текстильщик" с апреля 2024 года и в минувшем сезоне вывел команду на второе место в дивизионе "А" золотой группы Второй лиги.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Дмитрий Кириченко оставил должность главного тренера ивановского "Текстильщика", сообщается в Telegram-канале клуба.
Кириченко возглавлял "Текстильщик" с апреля 2024 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла второе место в дивизионе "А" золотой группы Второй лиги и спустя четыре года вернулась в Первую лигу.
Кириченко 49 лет. В ходе тренерской карьеры он входил в штаб Курбана Бердыева в "Ростове", где исполнял обязанности главного тренера, в "Сочи", казахстанском "Кайрате", иранском "Тракторе", а также работал в "Уфе", где был и главным тренером, и членом тренерского штаба.
В период игровой карьеры он становился чемпионом России, обладателем Кубка, Суперкубка России и Кубка УЕФА вместе с московским ЦСКА, в составе которого дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Также на его счету 12 матчей и 4 гола за сборную России. До 2024 года ему принадлежал рекорд по самому быстрому голу в истории чемпионатов Европы, установленный в 2004 году.
Игорь Лещук - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Лещук отметил жесткую дисциплину в "Динамо" при тренере Шварце
29 июня, 19:00
 
ФутболСпортРоссияДмитрий КириченкоТекстильщик (Иваново)РостовСочи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    ДР Конго
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Бельгия
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    1-й тайм
    США
    Босния и Герцеговина
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    Эквадор
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Б. в. д. Зандсхюлп
    64637
    06366
  • Теннис
    Завершен
    D. M. Aguilar
    Д. Медведев
    6352
    3676
  • Теннис
    Завершен
    Д. Парри
    А. Калинская
    466
    637
  • Теннис
    Завершен
    Б. Крейчикова
    М. Андреева
    476
    654
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    L. Tararudee
    77
    55
  • Футбол
    02.07 22:00
    Испания
    Австрия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала