Сенсационный трансфер русской легенды! Бобровский ушел из "Флориды"

Открытие рынка свободных агентов в Национальной хоккейной лиге в первый же день ознаменовалось сенсацией — Сергей Бобровский перешел в "Торонто Мейпл Лифс". Прославленный российский вратарь покинул стан "Флориды Пантерз", за которую выступал с 2019 года, и подписал трехлетний контракт с именитым и самым богатым клубом НХЛ на общую сумму в 21 миллион долларов.

"Торонто" стал четвертым клубом в богатой карьере Бобровского в сильнейшей лиге мира. При этом российский голкипер, которому в сентябре исполнится 38 лет и который играет в НХЛ с 2010 года, впервые попробует свои силы в Канаде.

Карьерное будущее Сергея Андреевича считалось одной из главных интриг всего хоккейного межсезонья. Более загадочной оставалась, пожалуй, лишь судьба Александра Овечкина, который сегодня стал свободным агентом и пока еще не объявил о своем решении остаться в "Вашингтон Кэпиталз" или завершить карьеру в НХЛ. Но в отличие от лучшего голеадора в истории, Бобровский расставил все точки над i уже сейчас.

В отношении двукратного обладателя "Везина Трофи" — приза лучшему вратарю сезона НХЛ — ходили самые разные слухи, которые сватали его во множество клубом лиги. СМИ сообщали, что опытного голкипера в своих рядах хотели видеть новый действующий обладатель Кубка Стэнли "Каролина Харрикейнз", "Лос-Анджелес Кингз", за который выступает давний и близкий друг Бобровского Артемий Панарин, дважды серьезно пострадавший от великолепной и надежной игры Сергея Андреевича "Эдмонтон Ойлерз" и, собственно, "Торонто". Но еще более любопытно, что Боб в принципе оказался в ситуации, когда ему пришлось менять клубную прописку.

© AP Photo / Lynne Sladky Сергей Бобровский в матче против "Торонто Мейпл Лифс" © AP Photo / Lynne Sladky Сергей Бобровский в матче против "Торонто Мейпл Лифс"

"Флорида" выгнала героя, который принес клубу два Кубка Стэнли

Прошедший сезон стал для Бобровского худшим в его карьере в НХЛ. В 52 матчах чемпионата российский вратарь "Флориды" добыл 27 побед, потерпел 24 поражение (одно из них — в овертайме) и завершил "регулярку" с наименьшим в карьере процентов отраженных бросков (88,7%). Но этот год в принципе оказался ужасным для всей команды, а не только для Бобровского. С самого старта чемпионата и на протяжении всего сезона "Пантерз" страдали от эпидемии травм и не могли собрать оптимальный состав. Логичным итогом всех проблем стало непопадание "Флориды" в плей-офф — яркая сказка клуба, который в течение трех предыдущих сезонов трижды играл в финале Кубка Стэнли и дважды подряд добился чемпионства, была окончена.

Тем не менее истекающий срок семилетнего контракта Бобровского на общую сумму в 70 млн долларов на протяжении нескольких месяцев оставался головной болью боссов "Пантерз". "Мы не закрываем двери перед Бобом", — утверждал генеральный менеджер клуба Билл Зито, который за последние годы сумел провернуть немало хитрых и ловких сделок. Однако он не смог удержать в команде без вариантов первого, основного вратаря, благодаря которому "Флорида", собственно, трижды доходила до финала плей-офф НХЛ и выиграла два Кубка Стэнли. По слухам, руководство клуба никак не могло договориться со стороной Бобровского о новом соглашении — барьером становился то финансовый вопрос, то разногласия о сроке контракта.

© AP Photo / Lynne Sladky Сергей Бобровский © AP Photo / Lynne Sladky Сергей Бобровский

Три года с кэпхитом 7 млн долларов вдруг стали неподъемными для "пантер". В то же время "Флорида" выменяла у "Вегас Голден Найтс" Акиру Шмида, не имеющего действующего контракта, и не пожалела 12 млн долларов по двухлетнему соглашению для 36-летнего шведа Якоба Маркстрема, который в период с 2010 по 2014 годы уже выступал за южан. Вместе с этим "пантеры" "отняли" у себя из платежной ведомости 1,5 млн долларов ради возвращения в клуб защитника Радко Гудаса, чья игра в оборооне ставится под сомнение. Если "Флорида" и хотела удивить своих болельщиков работой на рынке, то сделала это, но вряд ли в лучшую сторону.

Почему "Торонто"?

Выбор Бобровского в пользу "Мейпл Лифс" также является не менее любопытным. С одной стороны, в премиальном статусе "Торонто", который — несмотря на серию без побед длиной в 59 лет — по сей день остается одним из самых популярных спортивных клубов в мире и считается самой богатой организацией в НХЛ, имеется своя изюминка. Но насколько это коррелируется с другими нюансами? В Торонто большие подоходные налоги (в штате Флорида их, например, нет), а сами "листья" не могут похвастать званием претендентов на Кубок Стэнли. В минувшем сезоне, к слову, клуб тоже не попал в плей-офф, а дальше второго раунда "Мейпл Лифс" не проходили с 2002 года. Интересно, что именно Бобровский вместе с "Пантерз" вставали на пути у "Торонто" в сезонах-2022/23 и -2024/25.

Сейчас же в канадском клубе прославленный российский вратарь объединится с Энтони Столарцом, с которым ранее играл во "Флориде", и с молодым россиянином Артуром Ахтямовым, который является фанатом Бобровского, а в этом году добыл чемпионство с фарм-клубом "Торонто" и был признан самым ценным игроком плей-офф АХЛ. Подписав Боба, "листья" рассчитывают не просто ворваться в плей-офф НХЛ, но и за что-то побороться. Но для этого клубу, который ранее назначил Джона Чайку новым генеральным менеджером, придется усердно поработать на рынке. "Мейпл Лифс" необходимо закрыть три позиции в нападении и обороне, а места под потолком зарплат осталось очень мало — чуть более трех миллионов долларов.

© AP Photo / Rebecca Blackwell Сергей Бобровский © AP Photo / Rebecca Blackwell Сергей Бобровский

Другие сделки с участием россиян

Это лето ознаменовалось сменой клубной прописки не только для Сергея Бобровского. Уже на сегодняшний день участниками интересных сделок стали многие российские звезды.

Соотечественник и товарищ Бобровского Даниил Тарасов тоже не задержался во "Флориде" и заключил однолетний контракт с "Детройт Ред Уингз". Кэпхит — 2 млн долларов;

Валерий Ничушкин покинул "Колорадо Эвеланш" и в результате обмена оказался в "Коламбус Блю Джекетс";

Павел Дорофеев после неудачи в финале Кубка Стэнли-2026 попрощался с "Вегасом" и стал игроком "Нью-Йорк Рейнджерс", подписав контракт сроком на семь лет с кэпхитом 11 млн долларов;

Андрей Кузьменко не задержался в "Лос-Анджелесе" и пополнил стан "Питтсбург Пингвинз". Контракт — один год с зарплатой в размере 5 млн долларов;

Илья Михеев, которому "Чикаго Блэкхокс" позволил поискать варианты на рынке, нашел его и перешел в "Тампа-Бэй Лайтнинг", получив четырехлетний контракт с кэпхитом 3,85 млн долларов;

Илья Любушкин был обменян из "Даллас Старз" в "Нэшвилл Предаторз", стан которых в свою очередь покинул Федор Свечков, оказавшийся в "Колорадо";

Максим Цыплаков оказался не нужен "Нью-Джерси Девилз" и отправился в "Калгари Флэймз" цепляться за, возможно, последний шанс остаться в НХЛ.

Впрочем, некоторым из россиян удалось сохранить свои позиции и получить новые контракты со своими клубами. Так, Арсений Грицюк довольно неплохо проявил себя в свой первый сезон в НХЛ и получил от "Девилз" трехлетний контракт с кэпхитом 3,25 млн долларов. Иван Демидов же оказал куда большее впечатление на боссов "Монреаль Канадиенс" — "Хабс" наградили русского вундеркинда восьмилетним контрактом с кэпхитом 9,25 млн, который вступит в силу через год.