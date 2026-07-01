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Кейна признали лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ против сборной ДР Конго - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
21:31 01.07.2026
Кейна признали лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ против сборной ДР Конго

Кейна признали лучшим футболистом матча 1/16 финала ЧМ против сборной ДР Конго

© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECKГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной ДР Конго.
  • Сборная Англии одержала победу над сборной ДР Конго со счетом 2:1, а Кейн забил два гола.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной ДР Конго, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча прошла в Атланте (США) и завершилась волевой победой родоначальников футбола со счетом 2:1. Кейн оформил дубль. В 1/8 финала англичане 5 июля в Мехико сыграют с хозяевами турнира мексиканцами.
Кейн с 13 забитыми мячами является лучшим бомбардиром сборной Англии на мировых первенствах. Всего в его активе 84 гола в 118 матчах за команду, что также является национальным рекордом.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
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