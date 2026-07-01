Кейна признали лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ против сборной ДР Конго

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной Англии Гарри Кейн признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной ДР Конго.

Сборная Англии одержала победу над сборной ДР Конго со счетом 2:1, а Кейн забил два гола.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной ДР Конго, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча прошла в Атланте (США) и завершилась волевой победой родоначальников футбола со счетом 2:1. Кейн оформил дубль. В 1/8 финала англичане 5 июля в Мехико сыграют с хозяевами турнира мексиканцами.

Кейн с 13 забитыми мячами является лучшим бомбардиром сборной Англии на мировых первенствах. Всего в его активе 84 гола в 118 матчах за команду, что также является национальным рекордом.