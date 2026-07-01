Кейн и Рэшфорд вошли в стартовый состав сборной Англии на матч с ДР Конго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Гарри Кейн вошел в стартовый состав сборной Англии на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды ДР Конго.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
- Начало матча между сборными Англии и ДР Конго запланировано на 19:00 мск в Атланте.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий Гарри Кейн вошел в стартовый состав сборной Англии на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды ДР Конго, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная Англии начнет встречу в следующем составе: Джордан Пикфорд (вратарь), Эзри Конса, Нико О'Райли, Марк Гехи, Джед Спенс, Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Гарри Кейн (капитан), Маркус Рэшфорд, Нони Мадуэке.
В составе сборной ДР Конго с первых минут выйдут: Лионель Мпаси (вратарь), Эрон Уан-Биссака, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба (капитан), Артюр Масуаку, Нгалайель Мукау, Натанаэль Мбюкю, Самюэль Мутуссами, Ноа Садики, Бриан Сипенга, Йоан Висса.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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