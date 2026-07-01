Кейн рассказал об игре с командой ДР Конго на ЧМ

"Когда вы выходите в плей-офф, давление и риски становятся намного выше. Но с точки зрения атаки это была, безусловно, наша лучшая игра на турнире. Иногда нужно просто вырывать победы, и сегодня мы именно это и сделали. Я сказал ребятам наслаждаться игрой. Мы прошли дальше, и через четыре дня нас ждет еще один матч. Мы действительно очень сильны. Надеюсь, мы сможем сохранить этот темп", - цитирует Кейна сайт Международной федерации футбола.