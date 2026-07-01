Кейн рассказал об игре с командой ДР Конго на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что матч 1/16 финала чемпионата мира против команды ДР Конго стал лучшим для англичан на турнире с точки зрения атаки.
- Сборная Англии одержала волевую победу над командой ДР Конго со счетом 2:1, Гарри Кейн оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.
- В 1/8 финала англичане сыграют с мексиканцами 5 июля в Мехико.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн заявил, что матч 1/16 финала чемпионата мира против команды ДР Конго стал для англичан лучшим на турнире с точки зрения атаки.
Встреча прошла в Атланте (США) и завершилась волевой победой родоначальников футбола со счетом 2:1. Кейн оформил дубль и был признан лучшим игроком матча. В 1/8 финала англичане 5 июля в Мехико сыграют с хозяевами турнира мексиканцами. Кейн с 13 забитыми мячами является лучшим бомбардиром сборной Англии на мировых первенствах.
01 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
75’ • Гарри Кейн
86’ • Гарри Кейн
07’ • Бриан Сипенга
"Когда вы выходите в плей-офф, давление и риски становятся намного выше. Но с точки зрения атаки это была, безусловно, наша лучшая игра на турнире. Иногда нужно просто вырывать победы, и сегодня мы именно это и сделали. Я сказал ребятам наслаждаться игрой. Мы прошли дальше, и через четыре дня нас ждет еще один матч. Мы действительно очень сильны. Надеюсь, мы сможем сохранить этот темп", - цитирует Кейна сайт Международной федерации футбола.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Турнир завершится 19 июля.