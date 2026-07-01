Камчатка представит павильон-подводную лодку на ВЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Камчатский край представит павильон в виде подводной лодки на Восточном экономическом форуме, посвященный 120-летию подводного флота России и роли региона в обеспечении безопасности страны.
- Павильон будет располагаться на набережной бухты Аякс во Владивостоке с 1 по 4 сентября и включать четыре тематические зоны, рассказывающие о жизни региона.
- В павильоне будет работать инвестиционная гостиная и представлена культурная программа с участием творческих коллективов Камчатки.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл – РИА Новости. Камчатский край покажет на Восточном экономическом форуме павильон в виде подводной лодки, посвящённый 120-летию подводного флота России и роли региона в обеспечении безопасности страны, сообщает правительство региона.
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Павильон разместится на набережной бухты Аякс во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Посетители смогут пройти через центральный пост, узнать об устройстве реакторной установки и особенностях службы подводников. История Вилючинска станет ключевой частью экспозиции — его представят как "Город защитников мира".
Кроме того, в павильоне оборудуют четыре тематические зоны: "Квартира", "Кампус", "Мастерская" и "Дом мечты". Они познакомят гостей с современной жизнью региона, возможностями для учёбы, работы и путешествий по Камчатке. Здесь можно будет оформить "паспорт путешественника" и узнать об инвестиционных проектах края.
Одна из самых необычных интерактивных площадок — "Землетрясариум", виброплатформа, которая воспроизводит реальные землетрясения, происходившие на Камчатке. Аттракцион разработан совместно с камчатскими сейсмологами и российскими инженерами.
На втором этаже павильона будет работать инвестиционная гостиная, где представят перспективные проекты региона и меры господдержки для бизнеса.
Экспозицию дополнит культурная программа: на сцене выступят творческие коллективы Камчатки, включая ансамбли "Русь", "Ангт" и проект "Море вулканов". В прошлом году павильон региона признали одним из лучших на выставке, он победил в номинации "Высокие технологии".
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