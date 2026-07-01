Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что миграция в Испании ведет к росту преступности и угрожает местной культуре.
- Дмитриев считает, что иммигранты получают пособия по социальному обеспечению, что снижает их мотивацию к работе.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что миграция ведет в Испании не к развитию экономики, а к росту преступности, и угрожает местной культуре.
"Реальность - иммигранты получают пособия по социальному обеспечению, что снижает их мотивацию к работе. Преступность повышается, так как иногда они отрубают головы или насилуют, замещают культуру, и представляют собой огромную взрывоопасную обузу в грядущую эпоху робототехники", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Во вторник завершается прием заявлений на участие во внеочередной программе легализации мигрантов, распространяющейся на иностранцев, проживающих в Испании без разрешения на работу и жительство с 1 января 2026 года и не имеющих судимости.
Испания ранее уже проводила внеочередные процессы легализации мигрантов. С середины 1980-х годов в стране было реализовано как минимум шесть таких процедур, инициированных правительствами как социалистов, так и правых. Крупнейшая из них прошла в 2005 году при правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Тогда было подано 691 655 заявок, а разрешения получили 576 506 человек.