Краткий пересказ от РИА ИИ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что миграция в Испании ведет к росту преступности и угрожает местной культуре.

Дмитриев считает, что иммигранты получают пособия по социальному обеспечению, что снижает их мотивацию к работе.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что миграция ведет в Испании не к развитию экономики, а к росту преступности, и угрожает местной культуре.

Дмитриев таким образом отреагировал на публикацию пользователя, который обратил внимание на слова премьера Испании Педро Санчеса, заявившего, что без иммиграции страна к 2050 году потеряет 19% своего ВВП.

"Реальность - иммигранты получают пособия по социальному обеспечению, что снижает их мотивацию к работе. Преступность повышается, так как иногда они отрубают головы или насилуют, замещают культуру, и представляют собой огромную взрывоопасную обузу в грядущую эпоху робототехники", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X

Во вторник завершается прием заявлений на участие во внеочередной программе легализации мигрантов, распространяющейся на иностранцев, проживающих в Испании без разрешения на работу и жительство с 1 января 2026 года и не имеющих судимости.