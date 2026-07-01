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Глава РФПИ назвал мигрантов взрывоопасной обузой для Испании - РИА Новости, 01.07.2026
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01:43 01.07.2026
Глава РФПИ назвал мигрантов взрывоопасной обузой для Испании

Дмитриев: в Испании миграция ведет не к развитию, а к росту преступности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что миграция в Испании ведет к росту преступности и угрожает местной культуре.
  • Дмитриев считает, что иммигранты получают пособия по социальному обеспечению, что снижает их мотивацию к работе.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что миграция ведет в Испании не к развитию экономики, а к росту преступности, и угрожает местной культуре.
Дмитриев таким образом отреагировал на публикацию пользователя, который обратил внимание на слова премьера Испании Педро Санчеса, заявившего, что без иммиграции страна к 2050 году потеряет 19% своего ВВП.
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"Реальность - иммигранты получают пособия по социальному обеспечению, что снижает их мотивацию к работе. Преступность повышается, так как иногда они отрубают головы или насилуют, замещают культуру, и представляют собой огромную взрывоопасную обузу в грядущую эпоху робототехники", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Во вторник завершается прием заявлений на участие во внеочередной программе легализации мигрантов, распространяющейся на иностранцев, проживающих в Испании без разрешения на работу и жительство с 1 января 2026 года и не имеющих судимости.
Испания ранее уже проводила внеочередные процессы легализации мигрантов. С середины 1980-х годов в стране было реализовано как минимум шесть таких процедур, инициированных правительствами как социалистов, так и правых. Крупнейшая из них прошла в 2005 году при правительстве Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Тогда было подано 691 655 заявок, а разрешения получили 576 506 человек.
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