Американские и иранские военные открыли канал связи, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель Белого дома утверждает, что канал связи для урегулирования кризисных ситуаций между КСИР Ирана и Центральным командованием США открыт и уже используется обеими сторонами.
- Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что политического канала связи между Ираном и США удалось добиться по итогам переговоров в Швейцарии, но канала связи между военными двух стран не существует.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Неназванный представитель Белого дома утверждает, что канал связи для урегулирования кризисных ситуаций между Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и Центральным командованием США открыт и уже используется обеими сторонами, пишет газета Wall Street Journal.
"В попытке снизить напряженность США предприняли шаги по созданию канала связи для кризисных ситуаций между Корпусом стражей исламской революции и американским Центральным командованием... Представитель Белого дома заявил, что канал по устранению конфликтов открыт и уже используется обеими сторонами", - сообщает издание.
В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. Утром 22 июня иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Багаи тогда заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.