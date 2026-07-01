Американские и иранские военные открыли канал связи, пишут СМИ

"В попытке снизить напряженность США предприняли шаги по созданию канала связи для кризисных ситуаций между Корпусом стражей исламской революции и американским Центральным командованием... Представитель Белого дома заявил, что канал по устранению конфликтов открыт и уже используется обеими сторонами", - сообщает издание.

В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. Утром 22 июня иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Багаи тогда заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.