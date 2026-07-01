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Американские и иранские военные открыли канал связи, пишут СМИ - РИА Новости, 01.07.2026
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04:08 01.07.2026 (обновлено: 04:13 01.07.2026)
Американские и иранские военные открыли канал связи, пишут СМИ

WSJ: Белый дом заявил об открытии канала связи между Ираном и США

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель Белого дома утверждает, что канал связи для урегулирования кризисных ситуаций между КСИР Ирана и Центральным командованием США открыт и уже используется обеими сторонами.
  • Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что политического канала связи между Ираном и США удалось добиться по итогам переговоров в Швейцарии, но канала связи между военными двух стран не существует.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Неназванный представитель Белого дома утверждает, что канал связи для урегулирования кризисных ситуаций между Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и Центральным командованием США открыт и уже используется обеими сторонами, пишет газета Wall Street Journal.
Во вторник представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран и США организовали политический канал связи по итогам переговоров в Швейцарии, но канала связи между военными двух стран не существует.
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"В попытке снизить напряженность США предприняли шаги по созданию канала связи для кризисных ситуаций между Корпусом стражей исламской революции и американским Центральным командованием... Представитель Белого дома заявил, что канал по устранению конфликтов открыт и уже используется обеими сторонами", - сообщает издание.
В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. Утром 22 июня иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Багаи тогда заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.
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В миреСШАИранШвейцарияКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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