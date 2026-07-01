Ученые предупредили о сильной магнитной буре вечером в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Солнце произошла вспышка высшего балла Х1.1, которая вызовет на Земле магнитную бурю.
- Ожидается, что буря достигнет уровня G3 (сильная), но не достигнет высшего уровня G4 и не приведет к радиационным штормам.
- Фронт от вспышечного взрыва придет к Земле 2 июля в диапазоне от 21:00 до 00:00 мск.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Произошедшая накануне ночью на Солнце вспышка высшего балла Х вызовет на Земле магнитную бурю, скорее всего, сильную, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Бурь и радиационных штормов высшего уровня в данном случае не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Уточняется, что, согласно моделированию, фронт от вспышечного взрыва придет к Земле 2 июля в диапазоне от 21.00 до 00.00 мск.
"Произошедшая буря ожидается самой сильной с марта текущего года", - отметили ученые.
Вспышка, которой был присвоен балл Х1.1, произошла в 23.50 мск 30 июня. Она была зарегистрирована в области 4475. В то же время сейчас на Солнце действует крупнейшая в году область 4478, которая пока не породила таких мощных событий.