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"Зависть и злоба": В Госдуме разнесли литовцев за отношение к фигуристам - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Фигурное катание
 
14:18 01.07.2026 (обновлено: 14:35 01.07.2026)
"Зависть и злоба": В Госдуме разнесли литовцев за отношение к фигуристам

Свищев о реакции Литвы на допуск россиян ISU: это и зависть, и злоба

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Свищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев удивился заявлениям Федерации фигурного катания Литвы.
  • Федерация фигурного катания Литвы выразила несогласие с решением Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
  • Дмитрий Свищев напомнил о лишении гражданства и государственной награды литовского фигуриста Маргариты Дробязко.
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что удивительно слышать заявления о "бессовестном решении" по допуску россиян к международным соревнованиям от представителей страны, лишившей гражданства свою самую знаменитую фигуристку Маргариту Дробязко.
Федерация фигурного катания Литвы ранее высказала несогласие с решением Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Санкции против россиян и белорусов были введены ISU в 2022 году вскоре после начала СВО.
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"Литва – известная держава, где живут борцы за свободу фигуристов. Мы помним, как они поступили со своей единственной медалисткой чемпионатов мира и Европы Маргаритой Дробязко. И прекрасно помним, как они отстаивали ее свободу и лишили государственной награды. И с таким визгом и писком не им сейчас об этом говорить", - сказал Свищев.
Дробязко и Повилас Ванагас - призеры чемпионата мира и двукратные медалисты чемпионатов Европы в танцах на льду. Пара представляла страну на Олимпиадах 1992, 1994, 1998, 2002 и 2006 годов. Дробязко и Ванагас - первые фигуристы из Литвы, которым удалось стать медалистами чемпионатов мира и Европы. Ранее Конституционный суд Литвы признал правомочным решение президента страны лишить Дробязко гражданства после выступления в проходивших в России ледовых шоу. Президент Литвы подписал декрет о лишении Дробязко литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения в 1993 году. Также ее и Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени.
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"Это и зависть, и злоба, и бесперспективная попытка напомнить о себе. Но о себе надо напоминать рекордами, красивыми выступлениями и конкурентной борьбой, а не политическими лозунгами. Международный союз конькобежцев принял такое решение, и Литве надо принять его к исполнению. Я думаю, что на подобного рода реплики можно даже не реагировать. И ведь Международный олимпийский комитет недавно принял вердикт, что интересы спортсменов должны продвигаться без какого-либо давления", - подчеркнул собеседник агентства.
Сессия МОК 24 июня приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
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Фигурное катаниеСпортЛитваЕвропаРоссияДмитрий СвищевГосдума РФМеждународный союз конькобежцев (ISU)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
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