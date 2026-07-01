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"Трактор" объявил об уходе Глотова в СКА - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Хоккей
 
16:19 01.07.2026 (обновлено: 16:50 01.07.2026)
"Трактор" объявил об уходе Глотова в СКА

"Трактор" обменял нападающего Василия Глотова в СКА

© пресс-служба ХК СКАВасилий Глотов
Василий Глотов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© пресс-служба ХК СКА
Василий Глотов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Челябинский "Трактор" обменял нападающего Василия Глотова в петербургский СКА. Взамен "Трактор" получит денежную компенсацию.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги "Трактор" сообщил в своем Telegram-канале об обмене нападающего Василия Глотова в петербургский СКА.
Взамен "Трактор" получит денежную компенсацию.
Глотову 28 лет, ранее он уже выступал за СКА в 2020 и 2022-2024 годах, после чего был обменян в "Трактор". Также Глотов играл в КХЛ за "Сочи". На его счету 387 матчей и 206 набранных очков (92+114) в лиге.
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ХоккейСпортВасилий ГлотовСКА (Санкт-Петербург)ТракторКХЛ 2025-2026
 
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