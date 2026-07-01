"Трактор" объявил об уходе Глотова в СКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Челябинский "Трактор" обменял нападающего Василия Глотова в петербургский СКА. Взамен "Трактор" получит денежную компенсацию.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги "Трактор" сообщил в своем Telegram-канале об обмене нападающего Василия Глотова в петербургский СКА.
Взамен "Трактор" получит денежную компенсацию.
Глотову 28 лет, ранее он уже выступал за СКА в 2020 и 2022-2024 годах, после чего был обменян в "Трактор". Также Глотов играл в КХЛ за "Сочи". На его счету 387 матчей и 206 набранных очков (92+114) в лиге.
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