Лещук заявил, что не планирует уходить в аренду из "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук заявил, что не думает об уходе в аренду для получения игровой практики.
- Лещук подчеркнул, что для ухода в аренду должно совпасть множество факторов, включая согласие клуба и подходящий вариант от другого клуба.
- Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля, и в первом туре «Динамо» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Игорь Лещук заявил РИА Новости, что не думает об уходе в аренду для получения игровой практики.
"Много чего должно совпасть: клуб должен сказать, что готов отдать меня в аренду, должен быть вариант от другого клуба, который устроит меня, потому что у меня есть семья и дети и нужно понимать, куда и как переезжать", - сказал Лещук.
"Для себя я ничего не исключаю, все может произойти как угодно. Надо будет просто смотреть на факты, которые будут на столе. Но я об этом не думаю. Сейчас все мои мысли о "Динамо", - добавил собеседник агентства.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. В первом туре "Динамо" на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Точная дата игры станет известна позднее.