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Лещук заявил, что не планирует уходить в аренду из "Динамо" - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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11:59 01.07.2026 (обновлено: 12:20 01.07.2026)
Лещук заявил, что не планирует уходить в аренду из "Динамо"

Вратарь "Динамо" Лещук заявил, что не думает об уходе в аренду

© Соцсети ФК "Динамо"Игорь Лещук
Игорь Лещук - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Соцсети ФК "Динамо"
Игорь Лещук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук заявил, что не думает об уходе в аренду для получения игровой практики.
  • Лещук подчеркнул, что для ухода в аренду должно совпасть множество факторов, включая согласие клуба и подходящий вариант от другого клуба.
  • Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля, и в первом туре «Динамо» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Игорь Лещук заявил РИА Новости, что не думает об уходе в аренду для получения игровой практики.
Лещуку 30 лет, он является воспитанником "Динамо". В прошлом сезоне голкипер принял участие в 10 матчах из 41 возможного во всех турнирах, дважды сыграв на ноль. В мае главным тренером "бело-голубых" стал Сандро Шварц, ранее на протяжении двух сезонов работавший с командой.
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"Много чего должно совпасть: клуб должен сказать, что готов отдать меня в аренду, должен быть вариант от другого клуба, который устроит меня, потому что у меня есть семья и дети и нужно понимать, куда и как переезжать", - сказал Лещук.
"Для себя я ничего не исключаю, все может произойти как угодно. Надо будет просто смотреть на факты, которые будут на столе. Но я об этом не думаю. Сейчас все мои мысли о "Динамо", - добавил собеседник агентства.
Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля. В первом туре "Динамо" на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Точная дата игры станет известна позднее.
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