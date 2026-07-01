Лещук заявил, что не планирует уходить в аренду из "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук заявил, что не думает об уходе в аренду для получения игровой практики.

Лещук подчеркнул, что для ухода в аренду должно совпасть множество факторов, включая согласие клуба и подходящий вариант от другого клуба.

Новый сезон в РПЛ стартует 24 июля, и в первом туре «Динамо» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Игорь Лещук заявил РИА Новости, что не думает об уходе в аренду для получения игровой практики.

Лещуку 30 лет, он является воспитанником " Динамо ". В прошлом сезоне голкипер принял участие в 10 матчах из 41 возможного во всех турнирах, дважды сыграв на ноль. В мае главным тренером "бело-голубых" стал Сандро Шварц, ранее на протяжении двух сезонов работавший с командой.

"Много чего должно совпасть: клуб должен сказать, что готов отдать меня в аренду, должен быть вариант от другого клуба, который устроит меня, потому что у меня есть семья и дети и нужно понимать, куда и как переезжать", - сказал Лещук.

"Для себя я ничего не исключаю, все может произойти как угодно. Надо будет просто смотреть на факты, которые будут на столе. Но я об этом не думаю. Сейчас все мои мысли о "Динамо", - добавил собеседник агентства.