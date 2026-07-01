Определились еще две пары 1/8 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара (2:1) и в 1/8 финала сыграет со сборной Бразилии.
- Сборная Франции разгромила команду Швеции (3:0) и в 1/8 финала встретится со сборной Парагвая.
- Матч между сборными Норвегии и Бразилии пройдет в воскресенье в Нью-Йорке, встреча между командами Франции и Парагвая состоится днем ранее в Филадельфии.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стали известны еще две пары команд, которые сыграют друг с другом в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Во вторник сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара (2:1) и вышла в 1/8 финала турнира. На следующей стадии норвежцы сыграют со сборной Бразилии, которая ранее одержала победу над командой Японии (2:1).
Также в ночь на среду сборная Франции разгромила команду Швеции со счетом 3:0 и тоже пробилась в 1/8 финала, где встретится со сборной Парагвая, ранее обыгравшей команду Германии (1:1, 4:3 - по пенальти).
Матч между сборными Норвегии и Бразилии пройдет в воскресенье в Нью-Йорке, встреча между командами Франции и Парагвая состоится днем ранее в Филадельфии.
Первую пару второго раунда плей-офф составили команды Канады и Марокко.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.