Определились еще две пары 1/8 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара (2:1) и в 1/8 финала сыграет со сборной Бразилии.

Сборная Франции разгромила команду Швеции (3:0) и в 1/8 финала встретится со сборной Парагвая.

Матч между сборными Норвегии и Бразилии пройдет в воскресенье в Нью-Йорке, встреча между командами Франции и Парагвая состоится днем ранее в Филадельфии.

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стали известны еще две пары команд, которые сыграют друг с другом в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Во вторник сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара (2:1) и вышла в 1/8 финала турнира. На следующей стадии норвежцы сыграют со сборной Бразилии, которая ранее одержала победу над командой Японии (2:1).

Также в ночь на среду сборная Франции разгромила команду Швеции со счетом 3:0 и тоже пробилась в 1/8 финала, где встретится со сборной Парагвая, ранее обыгравшей команду Германии (1:1, 4:3 - по пенальти).

Матч между сборными Норвегии и Бразилии пройдет в воскресенье в Нью-Йорке, встреча между командами Франции и Парагвая состоится днем ранее в Филадельфии.

Первую пару второго раунда плей-офф составили команды Канады и Марокко.