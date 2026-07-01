Рейтинг@Mail.ru
Определились еще две пары 1/8 финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:04 01.07.2026
Определились еще две пары 1/8 финала ЧМ

Стали известны еще две пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Соцсети турнира
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара (2:1) и в 1/8 финала сыграет со сборной Бразилии.
  • Сборная Франции разгромила команду Швеции (3:0) и в 1/8 финала встретится со сборной Парагвая.
  • Матч между сборными Норвегии и Бразилии пройдет в воскресенье в Нью-Йорке, встреча между командами Франции и Парагвая состоится днем ранее в Филадельфии.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Стали известны еще две пары команд, которые сыграют друг с другом в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Во вторник сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара (2:1) и вышла в 1/8 финала турнира. На следующей стадии норвежцы сыграют со сборной Бразилии, которая ранее одержала победу над командой Японии (2:1).
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Холанд: у сборной Норвегии мало шансов обыграть бразильцев в 1/8 финала ЧМ
Вчера, 23:49
Также в ночь на среду сборная Франции разгромила команду Швеции со счетом 3:0 и тоже пробилась в 1/8 финала, где встретится со сборной Парагвая, ранее обыгравшей команду Германии (1:1, 4:3 - по пенальти).
Матч между сборными Норвегии и Бразилии пройдет в воскресенье в Нью-Йорке, встреча между командами Франции и Парагвая состоится днем ранее в Филадельфии.
Первую пару второго раунда плей-офф составили команды Канады и Марокко.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Раздевалка сборной Эквадора - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Сборная Эквадора подала жалобу в ФИФА из-за мексиканских фанатов
01:09
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    01.07 23:00
    Бельгия
    Сенегал
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Швеция
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    Эквадор
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    К. Биррелл
    А. Корнеева
    606
    362
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. Харрис
    6566
    3733
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    А. Блинкова
    741
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Е. Лис
    76
    51
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    Л. Самсонова
    33
    66
  • Футбол
    01.07 19:00
    Англия
    ДР Конго
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала