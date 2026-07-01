Болельщики на матче ЧМ в Мехико поддержали Венесуэлу

Краткий пересказ от РИА ИИ Болельщики на стадионе в Мехико перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Эквадора скандировали «No están solos» в знак поддержки Венесуэлы после землетрясений.

Президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино присоединился к скандированию на трибуне стадиона.

МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Болельщики на стадионе в Мехико перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Эквадора скандировали "No están solos" ("Вы не одни" - исп.) в знак поддержки Венесуэлы после землетрясений.

"Вы не одни, вы не одни", - скандировал стадион города Мехико перед исполнением государственных гимнов Мексики и Эквадора.

Поддержать Венесуэлу зрителей призвали после того, как диктор напомнил о последствиях разрушительных землетрясений, произошедших в стране 24 июня.

Как следует из телевизионной трансляции матча, к скандированию присоединился и президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино, находившийся на трибуне стадиона.

Знаки поддержки из Мексики отметила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая поблагодарила народы мира за этот жест в своем телеграм-канале.