Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту США Дональду Трампу 10 билетов на финал чемпионата мира по футболу на общую сумму 15 тысяч долларов.

Трамп также получил в подарок билеты еще на десяток спортивных мероприятий, включая 10 билетов на Супербоул по американскому футболу за 50 тысяч долларов.

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Глава ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту США Дональду Трампу 10 билетов на финал чемпионата мира по футболу 19 июля, свидетельствует ежегодный финансовый отчет американского лидера, с которым ознакомилось РИА Новости.

В сводных данных, представленных на сайте управления правительственной этики, указано, что президент ФИФА подарил Трампу 10 билетов на матч в городе Ист-Ратервфорд (штат Нью-Джерси) на общую сумму 15 тысяч долларов.

Сейчас на сайте, продающем билеты, самый дешевый из них стоит более 12 тысяч долларов, а самый дорогой обойдется в более чем 42 тысячи долларов.