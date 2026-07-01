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Инфантино подарил Трампу десять билетов на финал ЧМ - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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03:18 01.07.2026
Инфантино подарил Трампу десять билетов на финал ЧМ

Инфантино подарил Трампу десять билетов на финал ЧМ 19 июля

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту США Дональду Трампу 10 билетов на финал чемпионата мира по футболу на общую сумму 15 тысяч долларов.
  • Трамп также получил в подарок билеты еще на десяток спортивных мероприятий, включая 10 билетов на Супербоул по американскому футболу за 50 тысяч долларов.
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Глава ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту США Дональду Трампу 10 билетов на финал чемпионата мира по футболу 19 июля, свидетельствует ежегодный финансовый отчет американского лидера, с которым ознакомилось РИА Новости.
В сводных данных, представленных на сайте управления правительственной этики, указано, что президент ФИФА подарил Трампу 10 билетов на матч в городе Ист-Ратервфорд (штат Нью-Джерси) на общую сумму 15 тысяч долларов.
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Сейчас на сайте, продающем билеты, самый дешевый из них стоит более 12 тысяч долларов, а самый дорогой обойдется в более чем 42 тысячи долларов.
Кроме этого, согласно отчету, Трамп получил в подарок от разных людей и компаний билеты еще на десяток спортивных мероприятий. Самыми дорогими из них были 10 билетов на Супербоул по американскому футболу за 50 тысяч долларов.
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ФутболНью-ДжерсиДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Спорт
 
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