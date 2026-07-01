Инфантино подарил Трампу десять билетов на финал ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту США Дональду Трампу 10 билетов на финал чемпионата мира по футболу на общую сумму 15 тысяч долларов.
- Трамп также получил в подарок билеты еще на десяток спортивных мероприятий, включая 10 билетов на Супербоул по американскому футболу за 50 тысяч долларов.
ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Глава ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту США Дональду Трампу 10 билетов на финал чемпионата мира по футболу 19 июля, свидетельствует ежегодный финансовый отчет американского лидера, с которым ознакомилось РИА Новости.
Сейчас на сайте, продающем билеты, самый дешевый из них стоит более 12 тысяч долларов, а самый дорогой обойдется в более чем 42 тысячи долларов.
Кроме этого, согласно отчету, Трамп получил в подарок от разных людей и компаний билеты еще на десяток спортивных мероприятий. Самыми дорогими из них были 10 билетов на Супербоул по американскому футболу за 50 тысяч долларов.
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9 декабря 2025, 20:32