Мбаппе признали лучшим игроком матча чемпионата мира против шведов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча чемпионата мира между сборными Франции и Швеции.
- Французы победили шведов со счетом 3:0, Мбаппе забил два гола и стал лучшим бомбардиром в матчах плей-офф чемпионатов мира (10 голов).
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Швеции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА),
Мбаппе 27 лет, он представляет мадридский "Реал", в составе которого в 2025 году стал обладателем "Золотой бутсы". С 62 голами в 102 матчах за сборную Франции Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
01 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
45’ • Килиан Мбаппе
53’ • Брэдли Барколя
74’ • Килиан Мбаппе