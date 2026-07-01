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Мбаппе признали лучшим игроком матча чемпионата мира против шведов - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
02:18 01.07.2026 (обновлено: 02:36 01.07.2026)
Мбаппе признали лучшим игроком матча чемпионата мира против шведов

Оформившего дубль Мбаппе признали лучшим игроком матча ЧМ против шведов

© REUTERS / VINCENT CARCHIETTAКилиан Мбаппе и Дидье Дешам
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / VINCENT CARCHIETTA
Килиан Мбаппе и Дидье Дешам
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча чемпионата мира между сборными Франции и Швеции.
  • Французы победили шведов со счетом 3:0, Мбаппе забил два гола и стал лучшим бомбардиром в матчах плей-офф чемпионатов мира (10 голов).
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча чемпионата мира против команды Швеции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА),
В ночь на среду по московскому времени французы разгромили шведов (3:0) в матче 1/16 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике. Мбаппе отметился дублем и стал лучшим бомбардиром в матчах плей-офф чемпионатов мира (10 голов).
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Мбаппе стал рекордсменом по голам в плей-офф чемпионатов мира
01:17
Мбаппе 27 лет, он представляет мадридский "Реал", в составе которого в 2025 году стал обладателем "Золотой бутсы". С 62 голами в 102 матчах за сборную Франции Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Франция
3 : 0
Швеция
45‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
53‎’‎ • Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
74‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортФранцияСШАКанадаКилиан МбаппеРеал МадридМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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