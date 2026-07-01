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Сборная Эквадора подала жалобу в ФИФА из-за мексиканских фанатов - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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01:09 01.07.2026 (обновлено: 01:11 01.07.2026)
Сборная Эквадора подала жалобу в ФИФА из-за мексиканских фанатов

Сборная Эквадора накануне матча ЧМ с мексиканцами подала жалобу в ФИФА

© Официальный сайт ФИФАРаздевалка сборной Эквадора
Раздевалка сборной Эквадора - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Официальный сайт ФИФА
Раздевалка сборной Эквадора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эквадорская федерация футбола подала жалобу в ФИФА на поведение мексиканских болельщиков.
  • Болельщики шумели около отеля, где базировалась сборная Эквадора, не давая ей спать перед матчем.
  • Эквадорская федерация призвала соответствующие органы уделять больше внимания подобным событиям и принимать меры для обеспечения благополучия игроков.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Эквадорская федерация футбола (FEF) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу поведения мексиканских болельщиков перед матчем команд в 1/16 финала чемпионата мира, сообщается на странице организации страны в соцсети Х.
Сборные Мексики и Эквадора в 4:00 мск проведут матч 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча состоится в Мехико. До игры болельщики хозяев всячески шумели около отеля, где базируется сборная Эквадора, не давая спать соперникам своей команды.
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"Что касается некоторых действий, не связанных с футболом, которые имели место до матча 1/16 финала, Эквадорская федерация футбола сообщает, что направила жалобу в организацию, поскольку такое поведение далеко от принципов честной игры, справедливости и единства, которые должен олицетворять чемпионат мира по футболу. Поэтому FEF с уважением призывает соответствующие органы уделять больше внимания этим событиям и принимать необходимые меры для обеспечения благополучия наших игроков, тренерского штаба и болельщиков", - говорится в заявлении.
"Мы надеемся, что эти неспортивные поступки не омрачат футбольный праздник, объединяющий две братские страны, и что уважение, честная конкуренция и дух честной игры, которые определяют чемпионат мира, будут царить всегда", - говорится в заявлении.
Чемпионат мира впервые проводится с участием 48 сборных. Также в первый раз первенство проходит на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Победитель турнира определится 19 июля.
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