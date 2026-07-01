Сборная Эквадора подала жалобу в ФИФА из-за мексиканских фанатов

"Что касается некоторых действий, не связанных с футболом, которые имели место до матча 1/16 финала, Эквадорская федерация футбола сообщает, что направила жалобу в организацию, поскольку такое поведение далеко от принципов честной игры, справедливости и единства, которые должен олицетворять чемпионат мира по футболу. Поэтому FEF с уважением призывает соответствующие органы уделять больше внимания этим событиям и принимать необходимые меры для обеспечения благополучия наших игроков, тренерского штаба и болельщиков", - говорится в заявлении.