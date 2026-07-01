Сборная Эквадора подала жалобу в ФИФА из-за мексиканских фанатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эквадорская федерация футбола подала жалобу в ФИФА на поведение мексиканских болельщиков.
- Болельщики шумели около отеля, где базировалась сборная Эквадора, не давая ей спать перед матчем.
- Эквадорская федерация призвала соответствующие органы уделять больше внимания подобным событиям и принимать меры для обеспечения благополучия игроков.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Эквадорская федерация футбола (FEF) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу поведения мексиканских болельщиков перед матчем команд в 1/16 финала чемпионата мира, сообщается на странице организации страны в соцсети Х.
"Что касается некоторых действий, не связанных с футболом, которые имели место до матча 1/16 финала, Эквадорская федерация футбола сообщает, что направила жалобу в организацию, поскольку такое поведение далеко от принципов честной игры, справедливости и единства, которые должен олицетворять чемпионат мира по футболу. Поэтому FEF с уважением призывает соответствующие органы уделять больше внимания этим событиям и принимать необходимые меры для обеспечения благополучия наших игроков, тренерского штаба и болельщиков", - говорится в заявлении.
"Мы надеемся, что эти неспортивные поступки не омрачат футбольный праздник, объединяющий две братские страны, и что уважение, честная конкуренция и дух честной игры, которые определяют чемпионат мира, будут царить всегда", - говорится в заявлении.
Чемпионат мира впервые проводится с участием 48 сборных. Также в первый раз первенство проходит на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Победитель турнира определится 19 июля.
01 июля 2026 • начало в 05:00
Завершен
22’ • Хулиан Киньонес
31’ • Рауль Хименес