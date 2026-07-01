Куман подал в отставку с поста главного тренера сборной Нидерландов

"Я прощаюсь со смешанными чувствами. Естественно, я бы предпочел завершить свою карьеру в национальной сборной завоеванием титула чемпионов мира. К сожалению, эта мечта так и не сбылась. Но все же гордость преобладает. Гордость за все, что футбол мне дал, за людей, которых я встретил, и за то, что я смог превратить свою главную страсть в профессию. Спасибо за все эти годы, полные доверия, критики, поддержки, разочарований, успехов и неудач", - написал Куман в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская организация).