Куман подал в отставку с поста главного тренера сборной Нидерландов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рональд Куман заявил об уходе с поста главного тренера сборной Нидерландов по футболу после вылета команды с чемпионата мира.
- Сборная Нидерландов проиграла команде Марокко в 1/16 финала турнира (1:1, 2:3 в серии пенальти).
- Куман выразил гордость за свой опыт в сборной, несмотря на то что мечта о титуле чемпионов мира не сбылась.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рональд Куман заявил об уходе с поста главного тренера сборной Нидерландов по футболу после вылета команды с чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
В ночь на вторник по московскому времени сборная Нидерландов проиграла команде Марокко (1:1, 2:3 в серии пенальти) в 1/16 финала турнира. На групповом этапе нидерландцы сыграли вничью с командой Японии (2:2) и одержали победы над сборными Швеции (5:1) и Туниса (3:1).
"Я прощаюсь со смешанными чувствами. Естественно, я бы предпочел завершить свою карьеру в национальной сборной завоеванием титула чемпионов мира. К сожалению, эта мечта так и не сбылась. Но все же гордость преобладает. Гордость за все, что футбол мне дал, за людей, которых я встретил, и за то, что я смог превратить свою главную страсть в профессию. Спасибо за все эти годы, полные доверия, критики, поддержки, разочарований, успехов и неудач", - написал Куман в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская организация).
Куману 63 года, он возглавлял сборную Нидерландов с 2023 года, также он работал с национальной командой в 2018-2020 годах. На клубном уровне он тренировал нидерландские "Витесс", "Аякс", ПСВ, АЗ, "Фейенорд", португальскую "Бенфику", испанскую "Валенсию", английские "Саутгемптон" и "Эвертон", испанскую "Барселону". В качестве игрока Куман становился победителем (1988) и бронзовым призером (1992) чемпионатов Европы.