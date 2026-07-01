ФИФА отчиталась о проверке постов фанатов во время группового этапа ЧМ-2026

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Служба защиты социальных сетей (SMPS) Международной федерации футбола (ФИФА) выявила 89 тысяч оскорбительных публикаций и комментариев во время группового этапа чемпионата мира 2026 года, 11% из них имели расистский характер, сообщается на сайте организации.

Всего было проанализировано свыше 6 миллионов публикаций и комментариев, что на 33% больше по сравнению с групповым этапом чемпионата мира 2022 года. На дополнительную проверку модераторами были направлены 225 тысяч публикаций и комментариев, по итогам которой было выявлено 89 тысяч оскорбительных сообщений. Около 1000 учетных записей были переданы для дальнейшего расследования. 181 тысяча комментариев, содержащих ненавистнические высказывания, была скрыта в рамках модерации. Расистские оскорбления во всех формах составили 11% от всех выявленных онлайн-оскорблений