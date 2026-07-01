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ФИФА отчиталась о проверке постов фанатов во время группового этапа ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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17:10 01.07.2026
ФИФА отчиталась о проверке постов фанатов во время группового этапа ЧМ-2026

ФИФА выявила 89 тысяч оскорбительных постов во время группового этапа ЧМ-2026

© REUTERS / Lee SmithБолельщики сборной Канады
Болельщики сборной Канады - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Служба защиты социальных сетей (SMPS) Международной федерации футбола (ФИФА) выявила 89 тысяч оскорбительных публикаций и комментариев во время группового этапа чемпионата мира 2026 года, 11% из них имели расистский характер, сообщается на сайте организации.
Всего было проанализировано свыше 6 миллионов публикаций и комментариев, что на 33% больше по сравнению с групповым этапом чемпионата мира 2022 года. На дополнительную проверку модераторами были направлены 225 тысяч публикаций и комментариев, по итогам которой было выявлено 89 тысяч оскорбительных сообщений. Около 1000 учетных записей были переданы для дальнейшего расследования. 181 тысяча комментариев, содержащих ненавистнические высказывания, была скрыта в рамках модерации. Расистские оскорбления во всех формах составили 11% от всех выявленных онлайн-оскорблений
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Также SMPS собирает доказательства для правоохранительных органов. По итогам группового этапа выявлено более 100 случаев, соответствующих критериям для подготовки судебных материалов.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
 
ФутболЧМ по футболу 2026Международная федерация футбола (ФИФА)
 
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