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ЕС намерен углубить партнерство с Азербайджаном, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 01.07.2026
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16:31 01.07.2026 (обновлено: 16:55 01.07.2026)
ЕС намерен углубить партнерство с Азербайджаном, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: Евросоюз намерен углубить партнерство с Азербайджаном

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Урсула фон дер Ляйен находится с рабочим визитом в Азербайджане.
  • По ее словам, Евросоюз намерен углубить партнерство с Азербайджаном по ряду направлений, включая торговлю, транспорт, энергетику и экономику.
БАКУ, 1 июл – РИА Новости. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен углубить партнерство с Азербайджаном по ряду направлений.
Урсула фон дер Ляйен находится с рабочим визитом в Азербайджане.
"ЕС верит в светлое будущее Южного Кавказа - мирного и процветающего. Мы хотим помочь построить это будущее. Я также нахожусь здесь, чтобы углубить партнерство между ЕС и Азербайджаном. От торговли до транспорта. От энергетики до экономики", - написала она в соцсети Х.
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