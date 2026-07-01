ЕС намерен углубить партнерство с Азербайджаном, заявила фон дер Ляйен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Урсула фон дер Ляйен находится с рабочим визитом в Азербайджане.
- По ее словам, Евросоюз намерен углубить партнерство с Азербайджаном по ряду направлений, включая торговлю, транспорт, энергетику и экономику.
БАКУ, 1 июл – РИА Новости. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен углубить партнерство с Азербайджаном по ряду направлений.
Урсула фон дер Ляйен находится с рабочим визитом в Азербайджане.
"ЕС верит в светлое будущее Южного Кавказа - мирного и процветающего. Мы хотим помочь построить это будущее. Я также нахожусь здесь, чтобы углубить партнерство между ЕС и Азербайджаном. От торговли до транспорта. От энергетики до экономики", - написала она в соцсети Х.