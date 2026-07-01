Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России возмутил Запад

"И снова миллиарды евро были брошены в украинскую "черную дыру", чтоб продолжить разжигать конфликт, который украинцы отчаянно хотят завершить путем переговоров — и все это в то время, когда миллионы европейцев с трудом сводят концы с концами", — написал он.