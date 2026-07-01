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Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России возмутил Запад - РИА Новости, 01.07.2026
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13:55 01.07.2026 (обновлено: 13:56 01.07.2026)
Новый выпад фон дер Ляйен в адрес России возмутил Запад

Журналист Фази раскритиковал заявление фон дер Ляйен о дронах для Украины

© REUTERS / Yves HermanГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении еще 3,9 миллиарда евро на "передовые технологии" беспилотников для Киева.
  • Журналист Томас Фази считает подобные решения изменой и указывает на то, что выделение средств происходит в условиях, когда миллионы европейцев с трудом сводят концы с концами.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Итальянский журналист Томас Фази раскритиковал в соцсети X заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины.
Ранее во вторник председатель Еврокомиссии сообщила о выделении еще 3,9 миллиарда евро на "передовые технологии" беспилотников для Киева.
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"И снова миллиарды евро были брошены в украинскую "черную дыру", чтоб продолжить разжигать конфликт, который украинцы отчаянно хотят завершить путем переговоров — и все это в то время, когда миллионы европейцев с трудом сводят концы с концами", — написал он.
По мнению журналиста, подобные решения фон дер Ляйен можно считать изменой.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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