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В ЕР заявили, что среди кандидатов в Госдуму от партии 19 процентов женщин - РИА Новости, 01.07.2026
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15:42 01.07.2026
В ЕР заявили, что среди кандидатов в Госдуму от партии 19 процентов женщин

В ЕР заявили, что среди кандидатов в Госдуму от партии 19% женщин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среди кандидатов от "Единой России" на выборы в Госдуму 19% женщин.
  • В список кандидатов от партии входят 33 Героя России и 20 участников программы "Время Героев", а также действующие депутаты Государственной Думы — 220 человек.
  • Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среди кандидатов на выборы в Госдуму от "Единой России" 19% женщин, сообщил член Генерального совета партии, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.
Всего от партии 615 кандидатов - 390 по спискам и 225 по одномандатным округам,
"Девятнадцать процентов - это женщины. Гендерный принцип важен, и буквально последние дни звучал тезис в экспертных обсуждениях о том, что в политике, в большой политике приходит эра такого большого увлечения женщин-кандидатов, женщин-политиков. И мы это чувствуем, мы это видим", - сказал Перминов в ходе круглого стола "Выборы в Госдуму - 2026: стратегии, лица, тренды".
По его словам, 13% от всех кандидатов партии - участники спецоперации, 33 человека - Герои России. Так, в федеральную пятерку списка партии входят Евгений Поддубный и Владислав Головин. Член Генсовета ЕР также отметил, что 20 кандидатов являются участниками программы "Время Героев".
"Двести двадцать кандидатов - это действующие депутаты Государственной Думы… Сейчас обсуждение цифр в экспертном сообществе: от 310 до 330 мандатов, которые потенциально может завоевать "Единая Россия". То есть в этих горизонтах, в этих величинах как минимум на одну треть обновится фракция", - отметил Перминов.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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