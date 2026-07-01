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В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП - РИА Новости, 01.07.2026
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05:32 01.07.2026 (обновлено: 10:01 01.07.2026)
В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП

В Красноярском крае автобус с 27 детьми попал в ДТП

© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краюПоследствия ДТП с автобусом в Красноярском крае. 1 июля 2026
Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае. 1 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краю
Последствия ДТП с автобусом в Красноярском крае. 1 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автобус с 27 детьми попал в ДТП на юге Красноярского края.
  • Один ребенок и сопровождающий обратились за медицинской помощью.
  • Аварию спровоцировала женщина, уснувшая за рулем.
КРАСНОЯРСК, 1 июл — РИА Новости. Автобус с несовершеннолетними попал в аварию на юге Красноярского края, сообщило региональное управление МВД.
"Полицейские работают на месте ДТП <...> в Минусинском округе. Предварительно, в салоне транспортного средства находилось 27 детей", — говорится на сайте ведомства.
© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с автобусом в Красноярском крае
На месте ДТП с автобусом в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краю
На месте ДТП с автобусом в Красноярском крае
Один ребенок, а также сопровождающий обратились за медицинской помощью. Отмечается, что аварию спровоцировала женщина, уснувшая за рулем. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и съехал на обочину. После этого транспорт опрокинулся.
Возбуждено уголовное дело. Для координации действий полицейских туда выехал начальник ОМВД России "Минусинский".
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