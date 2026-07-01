В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автобус с 27 детьми попал в ДТП на юге Красноярского края.
- Один ребенок и сопровождающий обратились за медицинской помощью.
- Аварию спровоцировала женщина, уснувшая за рулем.
КРАСНОЯРСК, 1 июл — РИА Новости. Автобус с несовершеннолетними попал в аварию на юге Красноярского края, сообщило региональное управление МВД.
"Полицейские работают на месте ДТП <...> в Минусинском округе. Предварительно, в салоне транспортного средства находилось 27 детей", — говорится на сайте ведомства.
© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с автобусом в Красноярском крае
© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краю
На месте ДТП с автобусом в Красноярском крае
Один ребенок, а также сопровождающий обратились за медицинской помощью. Отмечается, что аварию спровоцировала женщина, уснувшая за рулем. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и съехал на обочину. После этого транспорт опрокинулся.
Возбуждено уголовное дело. Для координации действий полицейских туда выехал начальник ОМВД России "Минусинский".