В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП

© Фото : Главное управление МВД России по Красноярскому краю На месте ДТП с автобусом в Красноярском крае

Один ребенок, а также сопровождающий обратились за медицинской помощью. Отмечается, что аварию спровоцировала женщина, уснувшая за рулем. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и съехал на обочину. После этого транспорт опрокинулся.