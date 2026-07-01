В Красноярском крае завели дело после ДТП с автобусом с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Минусинском округе Красноярского края произошло ДТП с автобусом, перевозившим 27 детей.
- Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом, перевозившим из лагеря 27 детей в Красноярском крае, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
В среду краевой главк МВД сообщал о том, что автобус, где находились 27 детей, попал в ДТП в Минусинском округе Красноярского края. За медпомощью обратились ребенок и сопровождающий. Аварию спровоцировала уснувшая водитель, которая ехала навстречу.
"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.