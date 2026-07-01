Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ выросло число наемников из Латинской Америки - РИА Новости, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 01.07.2026 (обновлено: 13:15 01.07.2026)
В ВСУ выросло число наемников из Латинской Америки

Кимаковский: число наемников из Латинской Америки на Украине выросло

© AP Photo / Andriy AndriyenkoКолумбийские наемники ВСУ
Колумбийские наемники ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Колумбийские наемники ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ВСУ выросло число наемников из Латинской Америки, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
  • Они заменяют европейских военнослужащих.
  • При этом за последние полгода их количество стабилизировалось.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В ВСУ выросло число наемников из Латинской Америки, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Если раньше (они. — Прим. ред.) приезжали из Европы, то сейчас приезжают в основном из Латинской Америки. В Константиновке были замечены поляки и латиноамериканцы. И против группировки "Запад" как раз стоят в основном латиноамериканцы", — сказал Кимаковский ИС "Вести".
Киев - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
В СВР рассказали о сотрудничестве Киева с мексиканскими наркокартелями
29 июня, 11:33
При этом, по его словам, за последние полгода их количество стабилизировалось.
Минобороны России не раз заявляло, что Киев использует иностранцев в качестве пушечного мяса. Сами наемники, оказавшиеся в ВСУ, жаловались на огромные потери и жестокое отношение со стороны командования.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
В Харьковской области дезертировали испаноязычные наемники ВСУ
28 июня, 06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛатинская АмерикаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЕвропаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала