Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ВСУ выросло число наемников из Латинской Америки, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
- Они заменяют европейских военнослужащих.
- При этом за последние полгода их количество стабилизировалось.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В ВСУ выросло число наемников из Латинской Америки, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Если раньше (они. — Прим. ред.) приезжали из Европы, то сейчас приезжают в основном из Латинской Америки. В Константиновке были замечены поляки и латиноамериканцы. И против группировки "Запад" как раз стоят в основном латиноамериканцы", — сказал Кимаковский ИС "Вести".
При этом, по его словам, за последние полгода их количество стабилизировалось.
Минобороны России не раз заявляло, что Киев использует иностранцев в качестве пушечного мяса. Сами наемники, оказавшиеся в ВСУ, жаловались на огромные потери и жестокое отношение со стороны командования.