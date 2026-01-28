https://ria.ru/20260128/vsu-2070791443.html
Наемник ВСУ рассказал, что из 120 приехавших с ним боевиков уцелели единицы
Наемник ВСУ рассказал, что из 120 приехавших с ним боевиков уцелели единицы - РИА Новости, 28.01.2026
Наемник ВСУ рассказал, что из 120 приехавших с ним боевиков уцелели единицы
Колумбийский наемник ВСУ рассказал радиостанции La FM, что из отправившейся с ним на Украину группы численностью 120 человек выжили лишь единицы. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:50:00+03:00
2026-01-28T15:50:00+03:00
2026-01-28T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
богота
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069751953.html
https://ria.ru/20260128/odessa-2070745126.html
украина
богота
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, богота, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Богота, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Наемник ВСУ рассказал, что из 120 приехавших с ним боевиков уцелели единицы
La FM: из отправившихся на Украину 120 наемников ВСУ выжили лишь единицы
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Колумбийский наемник ВСУ рассказал радиостанции La FM
, что из отправившейся с ним на Украину группы численностью 120 человек выжили лишь единицы.
"Мы приехали группой численностью примерно 120 человек. Из этих 120 человек на данный момент не осталось и десяти боеспособных, потому что многие погибли, получили ранения, лишились конечностей", - сказал наемник, чьи слова приводит радиостанция.
La FM сообщает, что вербовка наемников ведется через подставные фирмы в нескольких районах Боготы
и окрестностях колумбийской столицы. Радиостанция приводит слова одного из отставных военных, который рассказал, что вербовщики заманивают людей на Украину
лживыми обещаниями больших гонораров.
По информации радиостанции, многие колумбийцы погибают еще на этапе подготовки и обучения на Украине. Так, наемник рассказал, что по территории той воинской части, где он находился с более чем 300 другими боевиками, был нанесен удар, в результате которого многие из них погибли и получили тяжелые ранения.
В материале указывается, что особенно высока смертность колумбийских наемников ВСУ
на херсонском направлении.
Также радиостанция приводит слова другого колумбийского наемника ВСУ, который рассказал, что Украину покинуть очень сложно, так как бегущих с фронта наемников арестовывают и возвращают на боевые позиции.
Минобороны России
неоднократно заявляло, что Киев
использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.