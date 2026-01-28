МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Колумбийский наемник ВСУ рассказал радиостанции Колумбийский наемник ВСУ рассказал радиостанции La FM , что из отправившейся с ним на Украину группы численностью 120 человек выжили лишь единицы.

"Мы приехали группой численностью примерно 120 человек. Из этих 120 человек на данный момент не осталось и десяти боеспособных, потому что многие погибли, получили ранения, лишились конечностей", - сказал наемник, чьи слова приводит радиостанция.

La FM сообщает, что вербовка наемников ведется через подставные фирмы в нескольких районах Боготы и окрестностях колумбийской столицы. Радиостанция приводит слова одного из отставных военных, который рассказал, что вербовщики заманивают людей на Украину лживыми обещаниями больших гонораров.

По информации радиостанции, многие колумбийцы погибают еще на этапе подготовки и обучения на Украине. Так, наемник рассказал, что по территории той воинской части, где он находился с более чем 300 другими боевиками, был нанесен удар, в результате которого многие из них погибли и получили тяжелые ранения.

В материале указывается, что особенно высока смертность колумбийских наемников ВСУ на херсонском направлении.

Также радиостанция приводит слова другого колумбийского наемника ВСУ, который рассказал, что Украину покинуть очень сложно, так как бегущих с фронта наемников арестовывают и возвращают на боевые позиции.